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Дмитрий Парфенов: игроки "Тосно" очень хотели исправить ситуацию

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал проигрыш "Локомотиву" (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

"Рад за ребят, они очень хотели исправить ситуацию, в которую сами же попали, пропустив быстрый гол. Но любая команда РФПЛ умеет реализовывать моменты.

Нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков. Мы показали неплохой футбол, и единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча", - цитирует Парфенова официальный сайт "Тосно".
Теги: Парфенов Тосно
Сегодня, 09:56
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