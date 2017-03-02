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01:01
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала" (6)
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала" (6)
Вчера 23:09
"Интер" летом попробует подписать Иско
"Интер" летом попробует подписать Иско
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Сделка по продаже "Милана" отложена на месяц
Вчера 22:26
Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет (1)
Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет (1)
Вчера 21:55
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка (2)
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка (2)
Вчера 21:53
Юрий Семин: матч с "Тосно" прошел для нас напряженно (1)
Юрий Семин: матч с "Тосно" прошел для нас напряженно (1)
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"Локомотив" обыграл "Тосно" в четвертьфинале Кубка России (23)
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Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально (27)
Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально (27)
Дмитрий Парфенов: игроки "Тосно" очень хотели исправить ситуацию
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал проигрыш "Локомотиву" (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.
"Рад за ребят, они очень хотели исправить ситуацию, в которую сами же попали, пропустив быстрый гол. Но любая команда РФПЛ умеет реализовывать моменты.
Нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков. Мы показали неплохой футбол, и единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча", - цитирует Парфенова официальный сайт "Тосно".
"Рад за ребят, они очень хотели исправить ситуацию, в которую сами же попали, пропустив быстрый гол. Но любая команда РФПЛ умеет реализовывать моменты.
Нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков. Мы показали неплохой футбол, и единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча", - цитирует Парфенова официальный сайт "Тосно".
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