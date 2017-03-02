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Константин Сарсания: в 2007 игроки "Зенита" получили по 1 млн долларов за чемпионство

Экс-спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о премировании в петербургской команде.

"Получал премиальные в "Зените". Например, за Кубок УЕФА, за победу в чемпионате. Какую сумму? Хорошую. Если брать Кубок УЕФА – больше 100 тысяч евро.

У игроков выходило отлично. За победу в чемпионате в 2007-м – миллион долларов на каждого. Плюс они получали деньги и за победы в течение чемпионата", - цитирует Сарсанию Eurosport.
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 09:59
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(1)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42) #
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Цитата: vanapupkin
Многовато

я бы сказал через чур!

в то время была очень неплохая зп уровня 60 т.р.
проведя несложные арифметические манипуляции мы понимаем: человеку с таким хорошим заработком, чтобы заработать такие премиальные необходимо было отработать 35 лет по тому курсу.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 10:29) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Многовато
Регистрация: 6.05.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:23) #
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  •  (4)
online

Столько детских садиков и больниц могли построить за бюджетные деньги. Но, амбиции узкоглазого циррозика выше всего этого.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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