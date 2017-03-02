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01:01
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала" (6)
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала" (6)
Вчера 23:09
"Интер" летом попробует подписать Иско
"Интер" летом попробует подписать Иско
Вчера 22:39
Сделка по продаже "Милана" отложена на месяц
Сделка по продаже "Милана" отложена на месяц
Вчера 22:26
Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет (1)
Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет (1)
Вчера 21:55
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка (2)
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка (2)
Вчера 21:53
Юрий Семин: матч с "Тосно" прошел для нас напряженно (1)
Юрий Семин: матч с "Тосно" прошел для нас напряженно (1)
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Иво Иличевич: по уровню "Кайрат" лучше "Анжи"
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"Локомотив" обыграл "Тосно" в четвертьфинале Кубка России (23)
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Александр Пуцко: закономерно выиграли у "Анжи"
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Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально (27)
Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально (27)
Гус Хиддинк: не исключено, что переговоры с "Лестером" будут
Бывший главный тренер сборной России и "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал информацию о том, что может занять пост наставника "Лестер Сити".
"После увольнения Раньери "Лестер" заиграл очень хорошо. Я пока не контактировал с клубом. Не исключено, что переговоры будут", - передает слова Хиддинка De Telegraaf.
"После увольнения Раньери "Лестер" заиграл очень хорошо. Я пока не контактировал с клубом. Не исключено, что переговоры будут", - передает слова Хиддинка De Telegraaf.
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