Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Гус Хиддинк: не исключено, что переговоры с "Лестером" будут

Бывший главный тренер сборной России и "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал информацию о том, что может занять пост наставника "Лестер Сити".

"После увольнения Раньери "Лестер" заиграл очень хорошо. Я пока не контактировал с клубом. Не исключено, что переговоры будут", - передает слова Хиддинка De Telegraaf.
Теги: Хиддинк Лестер
Сегодня, 10:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.