Гус Хиддинк: не исключено, что переговоры с "Лестером" будут

Бывший главный тренер сборной России и "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал информацию о том, что может занять пост наставника "Лестер Сити".



"После увольнения Раньери "Лестер" заиграл очень хорошо. Я пока не контактировал с клубом. Не исключено, что переговоры будут", - передает слова Хиддинка De Telegraaf.