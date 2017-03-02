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Ивелин Попов: за последний год "Спартак" стал более амбициозным

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал, как изменилась столичная команда за последний год.

"Команда в целом изменилась. Привыкли друг к другу и требованиям тренера. Лишних слов на поле больше не требуется – достаточно взгляда, движения. Психология – главное в футболе. Когда ты спокоен, мысли правильные – проще реализовать свой потенциал на поле.

"Спартак" стал более амбициозным. У нас сейчас очень высокая конкуренция – 22 человека. Все хотят попасть в стартовый состав и доказывают это работой на тренировках. Раньше больше упор на позиционные атаки делался. Сейчас стали действовать более агрессивно и динамично. Более вертикально.

При потере сразу вступаем в отбор. Лучше совершить рывок на пять-шесть метров и забрать мяч на чужой половине, чем бежать за соперником через все поле к своим воротам, а потом – обратно", - цитирует Попова "Чемпионат".
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 11:22
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