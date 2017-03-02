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Адвокат: Кокорина ждет штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода

Анна Бутырина председатель Московской городской коллегии адвокатов поделилась мнением относительно возможного наказания футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кокорина за езду по встречной полосе.

"Статья 12.15 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Данная статья различает два варианта выезда на встречную полосу - при объезде препятствия и без такового.

В первом случае предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 тысяч рублей. Если же смягчающего обстоятельства в виде препятствия не было, то наказание увеличивается и может быть назначено в виде штрафа до пяти тысяч рублей или лишения прав на срок до полугода.

Если нарушение футболиста относится к первой категории, то ему будет назначено наказание в виде штрафа, если ко второй, то он может остаться без прав на несколько месяцев", - цитирует Бутырину "Газета.ru".
Теги: Кокорин
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: Виктор 20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Здорова по карману ударит!
Регистрация: 2.03.2017
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:14) #
  • +1
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online

наверное гайцы с него поллимона затрабовали, как с человека известного. что для него какие то 5000 гайцу отсегнуть?и новости бы не было.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (1)

бедный, да он же и не осилит такой штраф заплатить, придется в банк идти кредит брать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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