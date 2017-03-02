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Мирча Луческу: пришла пора все-таки омолодить этот "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии игры премьер-лиги с ЦСКА ответил на вопросы по поводу вратарской позиции и омоложения состава.
— С учетом того, что Лунев не был заявлен на Лигу Европы, было понимание, что сыграет Лодыгин. Сейчас известно, кто будет первым номером?
— Пока нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. Да и вся команда выглядела достаточно убедительно в последнем матче. Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Будут играть все - есть много матчей для этого. Каждый должен быть готов. Однозначно будут играть новые игроки - и Молло, и Цаллагов, и Эрнани, и тот же Лунев. Эти футболисты - уровня "Зенита", и они должны это подтвердить. Нужно будет только найти момент, когда они покажут себя во всей красе.
— Не будет ли у вас проблем со слишком широким выбором игроков для чемпионата?
— Самая большая проблема не та, о которой вы задали вопрос. Пришла пора все-таки омолодить этот "Зенит", учитывая, что прошел пятилетний цикл. Многие футболисты достигли хорошего футбольного возраста и настал момент, когда нужно омолодить команду. Поэтому и на сборы мы взяли молодых игроков, которых там просмотрели. Может быть, сейчас еще не наступил момент, чтобы они играли в основном составе "Зенита", но он скоро наступит, - передает слова Луческу официальный сайт "Зенита".
— С учетом того, что Лунев не был заявлен на Лигу Европы, было понимание, что сыграет Лодыгин. Сейчас известно, кто будет первым номером?
— Пока нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. Да и вся команда выглядела достаточно убедительно в последнем матче. Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Будут играть все - есть много матчей для этого. Каждый должен быть готов. Однозначно будут играть новые игроки - и Молло, и Цаллагов, и Эрнани, и тот же Лунев. Эти футболисты - уровня "Зенита", и они должны это подтвердить. Нужно будет только найти момент, когда они покажут себя во всей красе.
— Не будет ли у вас проблем со слишком широким выбором игроков для чемпионата?
— Самая большая проблема не та, о которой вы задали вопрос. Пришла пора все-таки омолодить этот "Зенит", учитывая, что прошел пятилетний цикл. Многие футболисты достигли хорошего футбольного возраста и настал момент, когда нужно омолодить команду. Поэтому и на сборы мы взяли молодых игроков, которых там просмотрели. Может быть, сейчас еще не наступил момент, чтобы они играли в основном составе "Зенита", но он скоро наступит, - передает слова Луческу официальный сайт "Зенита".
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