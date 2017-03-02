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Мирча Луческу: пришла пора все-таки омолодить этот "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии игры премьер-лиги с ЦСКА ответил на вопросы по поводу вратарской позиции и омоложения состава.

— С учетом того, что Лунев не был заявлен на Лигу Европы, было понимание, что сыграет Лодыгин. Сейчас известно, кто будет первым номером?

— Пока нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. Да и вся команда выглядела достаточно убедительно в последнем матче. Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Будут играть все - есть много матчей для этого. Каждый должен быть готов. Однозначно будут играть новые игроки - и Молло, и Цаллагов, и Эрнани, и тот же Лунев. Эти футболисты - уровня "Зенита", и они должны это подтвердить. Нужно будет только найти момент, когда они покажут себя во всей красе.

— Не будет ли у вас проблем со слишком широким выбором игроков для чемпионата?

— Самая большая проблема не та, о которой вы задали вопрос. Пришла пора все-таки омолодить этот "Зенит", учитывая, что прошел пятилетний цикл. Многие футболисты достигли хорошего футбольного возраста и настал момент, когда нужно омолодить команду. Поэтому и на сборы мы взяли молодых игроков, которых там просмотрели. Может быть, сейчас еще не наступил момент, чтобы они играли в основном составе "Зенита", но он скоро наступит, - передает слова Луческу официальный сайт "Зенита".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 13:50
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(2)
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да и вся команда выглядела достаточно убедительно в последнем матче.

Для чего достаточно? Для вылета? laughing Брехливый цыган!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 14:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Румын знает лишь тот футбол в который еще при Чаушеску играли
Регистрация: 13.11.2014
№5 Написал: vlees (Сегодня, 14:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
да пох на этот зенит,вылетят в 1 дивизион никто и не заметит
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
начать нужно с ивановича наверное
laughing
у зенита классное руководство.. мне как болельщику Спартака оно нравится!


наши чувства к победителям кубка солнца взаимны )))
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
начать нужно с ивановича наверное
laughing
у зенита классное руководство.. мне как болельщику Спартака оно нравится!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Противовес (Сегодня, 14:10) #
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Босх,

Скорее всего он намекает на себя любимого... Ведь омоложение нужно начинать с тренера давно перешагнувшего 8 десяток - это перебор... Пока газпромовские боссы разрешат ему омолодить состав, Луческу уже будет 80 с гаком. Это уже старческий маразм... и на что повелся Миллер при его приглашении, большинство до сих пор понять не могут.
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цыган решил пинками выгнать Данни? хе хе.....


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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