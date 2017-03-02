Ари: в "Краснодаре" оказывали давление, чтобы я побыстрее ушел

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о работе с Юрием Семиным и раскрыл подробности своего ухода из "Краснодара".- Семин мне показался спокойным тренером, он объективен и все четко объясняет. Видно, как в команде его уважают. Я уже немного познакомился с достижениями и историей Сёмина в «Локомотиве». Так что буду слушать все, что тренер мне скажет, и выполнять его указания на поле.- Я в аренде, постараюсь максимально использовать каждый шанс за эти три месяца. Вот потому путь болельщики меня оценят. Надеюсь, они изменят мнение.- Ну меня же хотели продать, оказывали давление, чтобы я побыстрее ушёл. Хорошо, что появилась возможность перейти в «Локо». Признаюсь, думал, что поеду в Китай. Но слава богу, что появилась такая возможность остаться. Я очень рад остаться в России. Буду работать, чтобы заслужить место в составе «Локо».- Конечно! Все эти новости - ложь. Я могу показать результаты всех физических тестов, везде я один из лучших. Думаю, так начали говорить, так как хотели меня продать.