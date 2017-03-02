Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Ари: в "Краснодаре" оказывали давление, чтобы я побыстрее ушел

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о работе с Юрием Семиным и раскрыл подробности своего ухода из "Краснодара".

- Вы теперь играете под руководством легендарного тренера «Локомотива». Как вам?

- Семин мне показался спокойным тренером, он объективен и все четко объясняет. Видно, как в команде его уважают. Я уже немного познакомился с достижениями и историей Сёмина в «Локомотиве». Так что буду слушать все, что тренер мне скажет, и выполнять его указания на поле.

- Болельщики боятся, как бы вы по привычке не бросили играть после одного месяца. Что им ответите?

- Я в аренде, постараюсь максимально использовать каждый шанс за эти три месяца. Вот потому путь болельщики меня оценят. Надеюсь, они изменят мнение.

- Теперь о «Краснодаре». Появлялись новости, что тренеру не нравилось, как вы тренируетесь. Правда?

- Ну меня же хотели продать, оказывали давление, чтобы я побыстрее ушёл. Хорошо, что появилась возможность перейти в «Локо». Признаюсь, думал, что поеду в Китай. Но слава богу, что появилась такая возможность остаться. Я очень рад остаться в России. Буду работать, чтобы заслужить место в составе «Локо».

- Значит, недовольство вами в «Краснодаре» не имеет отношения к тренировкам?

- Конечно! Все эти новости - ложь. Я могу показать результаты всех физических тестов, везде я один из лучших. Думаю, так начали говорить, так как хотели меня продать.

Советский спорт
Теги: Ари Локомотив Краснодар
Сегодня, 14:34
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (0)
online

сказали: пошёл наx свинья!
Регистрация: 7.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.