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Турция подала заявку на проведение Евро-2024

Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года, информирует официальный сайт УЕФА.

Вчера сообщалось, что заявку на проведение турнира также подала Германия.
Сегодня, 15:45
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