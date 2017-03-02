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Турция подала заявку на проведение Евро-2024
Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года, информирует официальный сайт УЕФА.
Вчера сообщалось, что заявку на проведение турнира также подала Германия.
Вчера сообщалось, что заявку на проведение турнира также подала Германия.
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