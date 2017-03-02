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УЕФА: решение по апелляции Романа Еременко может быть вынесено завтра

Решение дисциплинарного комитета УЕФА по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко будет опубликовано в пятницу или в начале следующей недели, передает "Р-Спорт".

"Слушание комитета в настоящий момент еще идет. Решение будет опубликовано завтра (в пятницу) или в начале следующей недели", – рассказал представитель пресс-службы УЕФА.

Напомним, Еременко подал апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию УЕФА за положительный результат допинг-теста.
Теги: Еременко
Сегодня, 15:51
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