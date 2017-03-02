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"Томь" и "Ростов" обошлись без голов
Молодежное первенство
18 тур
"Томь" - "Ростов" 0:0
"Томь": Олифиренко, Бобров (Баблюк, 90+1), Карымов, Файзулин, Огарев, Антух, Антипов, Лысков, Борисов (Ильин, 55), Рыков (Кононенко, 67), Лаев (Зарубин, 55)
"Ростов": Комиссаров (Гошев, 46), Сорокин, Христис, Тананеев, Сухомлинов, Кондрюков, Вебер, Соболь, Сиденко, Захаров (Дулаев, 69), Соловьёв (Ходунов, 46)
Предупреждения: Тананаев, 18, Файзулин, 54
18 тур
"Томь" - "Ростов" 0:0
"Томь": Олифиренко, Бобров (Баблюк, 90+1), Карымов, Файзулин, Огарев, Антух, Антипов, Лысков, Борисов (Ильин, 55), Рыков (Кононенко, 67), Лаев (Зарубин, 55)
"Ростов": Комиссаров (Гошев, 46), Сорокин, Христис, Тананеев, Сухомлинов, Кондрюков, Вебер, Соболь, Сиденко, Захаров (Дулаев, 69), Соловьёв (Ходунов, 46)
Предупреждения: Тананаев, 18, Файзулин, 54
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