Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Томь" и "Ростов" обошлись без голов

Молодежное первенство

18 тур

"Томь" - "Ростов" 0:0

"Томь": Олифиренко, Бобров (Баблюк, 90+1), Карымов, Файзулин, Огарев, Антух, Антипов, Лысков, Борисов (Ильин, 55), Рыков (Кононенко, 67), Лаев (Зарубин, 55)

"Ростов": Комиссаров (Гошев, 46), Сорокин, Христис, Тананеев, Сухомлинов, Кондрюков, Вебер, Соболь, Сиденко, Захаров (Дулаев, 69), Соловьёв (Ходунов, 46)

Предупреждения: Тананаев, 18, Файзулин, 54
Теги: Томь Ростов
Сегодня, 16:06
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.