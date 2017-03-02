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Серхио Агуэро: я хочу остаться в "Манчестер Сити", но все прояснится в июне

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ответил на вопрос относительного своего будущего в английском клубе.

"Всё прояснится в июне. Я хотел бы оставаться в "Манчестер Сити" как можно дольше. У меня есть ещё три месяца, чтобы дать клубу всё наилучшее, а дальше будет видно. Одно дело — когда об этом говорят в клубе, другое дело — когда об этом сообщают мне. Пока этого не произошло, я должен просто продолжать играть в футбол.

Я не думаю о "Реале" или ещё о чём-то. Я сосредоточен на "Манчестер Сити". Надеюсь, что до конца сезона мы завоюем какой-то трофей, что является немаловажным, а дальше посмотрим. Об испанских командах я не думаю", — цитирует Агуэро The Telegraph.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 17:43
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