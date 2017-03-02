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Решение УЕФА по Еременко будет оглашено 3 марта или на следующей неделе

Решение УЕФА в отношении полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, дисквалифицированного за употребление кокаина, будет оглашено 3 марта или на следующей неделе, сообщает "Лайф" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

УЕФА дисквалифицировал Ерёменко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА.
Теги: Еременко
Сегодня, 18:02
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