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Фрэнк Лэмпард и Джон Терри поиграли в "гляделки" на телешоу (видео)

Бывшие партнеры по "Челси" Фрэнк Лэмпард и Джон Терри поучаствовали в программе одного из британских телешоу. Футболисты сыграли в "гляделки".

В итоге победу одержал действующий футболист лондонцев Терри.

ВИДЕО - здесь
Теги: Терри Лэмпард
Сегодня, 00:49
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