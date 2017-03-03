Фрэнк Лэмпард и Джон Терри поиграли в "гляделки" на телешоу (видео)

Бывшие партнеры по "Челси" Фрэнк Лэмпард и Джон Терри поучаствовали в программе одного из британских телешоу. Футболисты сыграли в "гляделки".В итоге победу одержал действующий футболист лондонцев Терри.