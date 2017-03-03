"Атлетико" сыграл вничью в матче с "Депортиво"

В матче 25-го тура первенства Испании "Депортиво" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 1:1.



Чемпионат Испании. 25 тур



"Депортиво" - "Атлетико" М - 1:1



Голы: Андоне, 13, Гризманн, 68



"Депортиво": Люкс, Луизинью (Лауреано, 82), Аррибас, Сидней, Хуанфран, Москера, Файр, Борхес, Чолак (Алекс, 76), Андоне, Какута (Наварро, 54)



"Атлетико" М: Облак, Врсалько, Луис, Хименес, Годин, Габи, Коке (Феррейра-Карраско, 57),Тейе, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Гайтан, 57), Гризманн



Предупреждения: Андоне, 14, Луизинью, 45+1, Годин, 74.