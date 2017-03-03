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Фернандо Торрес получил серьезную травму головы в матче с "Депортиво" (видео)

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес получил серьезную травму в поединке с "Депортиво".

Испанец ударился головой о газон после столкновения с игроком "Депортиво". Доктора около 5 минут пытались оказать помощь Торресу, затем его унесли с поля на носилках.

В подтрибунном помещении 32-летний футболист пришел в себя, его отвезли в больницу, передает Sport.

ВИДЕО - здесь
Теги: Торрес Атлетико
Сегодня, 01:55
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