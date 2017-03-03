Фернандо Торрес получил серьезную травму головы в матче с "Депортиво" (видео)

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес получил серьезную травму в поединке с "Депортиво".Испанец ударился головой о газон после столкновения с игроком "Депортиво". Доктора около 5 минут пытались оказать помощь Торресу, затем его унесли с поля на носилках.В подтрибунном помещении 32-летний футболист пришел в себя, его отвезли в больницу, передает Sport.