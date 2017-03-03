Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Александр Кержаков: ничего, кроме шуток, ситуация с Кокориным у нас не вызвала

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, как в команде отнеслись к ситуацию с нарушением ПДД нападающим Александром Кокориным.

"Естественно, это не совсем рабочие моменты, относящиеся именно к футболу. Больше, наверное, это личная жизнь Александра Кокорина. Но ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало.

Если мы будем на каждые такие заявления со стороны прессы реагировать очень серьезно, тогда, наверное, меньше будет концентрация на предстоящий матч", - цитирует Кержакова "Матч ТВ".
Теги: Кержаков Кокорин Зенит
Сегодня, 02:01
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 02:09) #
  • 0
  •  (0)

Кержаков ,как старший товарищь,должен был всыпать кокошке.Ну ну.Далеко зина так не уедет.Изменились времена.Последнии профи ушли.
Регистрация: 1.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.