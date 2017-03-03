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Диего Симеоне: даже я услышал хруст от падения Торреса

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал эпизод с травмой нападающего Фернандо Торреса в матче с "Депортиво" (1:1).

"Я услышал звук падения Торреса, стоя возле скамейки запасных. Может быть, так хрустнула его шея. Надеюсь, с Фернандо все обойдется, - цитирует Симеоне испанская пресса.
Теги: Симеоне Атлетико Торрес
Сегодня, 02:03
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