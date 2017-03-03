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Экс-хавбек киевского "Динамо" Артем Громов может продолжить карьеру в премьер-лиге

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Артем Громов близок к переходу в один из российских клубов, передает "Sportarena". Футболист в данный момент является свободным агентом.

27-летний украинец накануне покинул "Динамо". Его имя было удалено из заявки киевлян на сезон.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 03:59
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