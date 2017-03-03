Сотрудники "скорой помощи" выучат английский язык в преддверии ЧМ-2018

Сотрудников "скорой помощи" обучат английскому языку в преддверии Кубка Конфедераций - 2017 и чемпионата мира 2018 года.Более 20 бригад "скорой помощи" будут задействованы во время проведения Кубка Конфедераций в столице."На время проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в Москве ожидается множество гостей из разных стран. Будет создан отдельный диспетчерский пульт. На нем будет работать порядка 20 специалистов, свободно говорящих на английском языке. Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку.Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским. Если фельдшеры уже владеют английским, курсы помогут закрепить знания. Также обучение пройдут диспетчеры. Продолжительность курса составит 2,5 месяца», — говорится в материале официального портала мэра и правительства Москвы.Помимо этого, во время проведения в столице Кубка конфедераций будет задействовано более 20 бригад "скорой помощи", которые будут дежурить у стадиона "Спартак", на маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды.Также более 200 сотрудников столичной "скорой помощи" получат новую униформу. Надписи на одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине - Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы - 103.К стандартной синей униформе врачей и фельдшеров добавят головной убор - бейсболку.