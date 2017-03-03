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Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев высказал свое мнение о фиаско сине-бело-голубых в протвостоянии 1/8 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".
"В том числе сработал фактор того, что Луческу не угадал с составом, поскольку некоторые из вышедших на поле футболистов оказались совершенно не подготовленными к игре. В первую очередь речь идет об Ивановиче, игравшем спустя рукава, что в итоге привело к двум результативным ошибкам сербского защитника.
Видимо, посчитал, что после "Челси" играть за "Зенит" можно, ковыряя в носу, поскольку это не тот уровень. В результате "Андерлехт" забил два гола. Конечно, тренер не угадал с составом, а команда ничего не смогла сделать на поле", - цитирует Канищева "Спорт Уик-энд".
"В том числе сработал фактор того, что Луческу не угадал с составом, поскольку некоторые из вышедших на поле футболистов оказались совершенно не подготовленными к игре. В первую очередь речь идет об Ивановиче, игравшем спустя рукава, что в итоге привело к двум результативным ошибкам сербского защитника.
Видимо, посчитал, что после "Челси" играть за "Зенит" можно, ковыряя в носу, поскольку это не тот уровень. В результате "Андерлехт" забил два гола. Конечно, тренер не угадал с составом, а команда ничего не смогла сделать на поле", - цитирует Канищева "Спорт Уик-энд".
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