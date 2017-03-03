Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев высказал свое мнение о фиаско сине-бело-голубых в протвостоянии 1/8 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".

"В том числе сработал фактор того, что Луческу не угадал с составом, поскольку некоторые из вышедших на поле футболистов оказались совершенно не подготовленными к игре. В первую очередь речь идет об Ивановиче, игравшем спустя рукава, что в итоге привело к двум результативным ошибкам сербского защитника.

Видимо, посчитал, что после "Челси" играть за "Зенит" можно, ковыряя в носу, поскольку это не тот уровень. В результате "Андерлехт" забил два гола. Конечно, тренер не угадал с составом, а команда ничего не смогла сделать на поле", - цитирует Канищева "Спорт Уик-энд".
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 09:53
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Иванович непонятное приобретение.Благодаря ему Челси полностью провалил тот сезон.Если играть не будет то в глухой запас его,нечего на имя смотреть.Я бы поняла если бы его взяли например на подмену Гараю.

Тихо, Танечка, не плач, это был свинячий матч. ,Лично я в том злополучном матче по традиции клял бородача. Но нашли другого виноватого.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 10:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Иванович непонятное приобретение.Благодаря ему Челси полностью провалил тот сезон.Если играть не будет то в глухой запас его,нечего на имя смотреть.Я бы поняла если бы его взяли например на подмену Гараю.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Иванович уже сделал для себя выводы. Не исключаю, что именно он будет признан лучшим защитником весенней стадии РФПЛ.
Регистрация: 30.11.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.