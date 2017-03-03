Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Экс-хавбек киевского "Динамо" может перейти в "Крылья Советов"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Артем Громов может перейти в "Крылья Советов", утверждает "Чемпионат". Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.

Громов покинул киевское "Динамо", что подтверждают отсутствие имени футболиста в заявке киевлян на вторую часть сезона и пробел в графе "клуб" на странице футболиста.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 10:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.