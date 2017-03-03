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Экс-хавбек киевского "Динамо" может перейти в "Крылья Советов"
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Артем Громов может перейти в "Крылья Советов", утверждает "Чемпионат". Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.
Громов покинул киевское "Динамо", что подтверждают отсутствие имени футболиста в заявке киевлян на вторую часть сезона и пробел в графе "клуб" на странице футболиста.
Громов покинул киевское "Динамо", что подтверждают отсутствие имени футболиста в заявке киевлян на вторую часть сезона и пробел в графе "клуб" на странице футболиста.
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