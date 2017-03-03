Арсен Венгер: тренер - как футбольный священник. Я специалист по мазохизму

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сравнил футбольного тренера со священником.



"Когда ты получаешь 90 процентов раздражения и лишь 10 процентов удовлетворения, все равно приходится жертвовать всем в жизни. Нужно быть к этому готовым.



Тренер - как священник, только футбольный священник. Я специалист по мазохизму. Я верю, что эта работа позволила мне выйти на новый уровень как человеку. На этой работе я научился видеть в людях их лучшие качества. Это прекрасно.



Это требовательная профессия, но при этом и интересная, если не боишься вызова и воспринимаешь реальность объективно. Ты должен понимать, что нужно сделать, чтобы быть еще лучше", - цитирует Венгера The Telegraph.