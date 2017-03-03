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12:00
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Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (43)
11:10
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09:53
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Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (5)
09:46
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (61)
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Министр спорта: гарантирую - матчи чемпионата мира покажут на центральных телеканалах
Министр спорта России Павел Колобков заверил, что предстоящий чемпионат мира 2018 года в России будет освещаться на всех центральных каналах страны.
"Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Я гарантирую – матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах. Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям.
Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов", - цитирует Колобкова ТАСС.
"Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Я гарантирую – матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах. Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям.
Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов", - цитирует Колобкова ТАСС.
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