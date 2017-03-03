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Министр спорта: гарантирую - матчи чемпионата мира покажут на центральных телеканалах

Министр спорта России Павел Колобков заверил, что предстоящий чемпионат мира 2018 года в России будет освещаться на всех центральных каналах страны.

"Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Я гарантирую – матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах. Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям.

Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов", - цитирует Колобкова ТАСС.
Сегодня, 11:56
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№2 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Спасибо тебе отец родной! Всей деревней на тебя молиться будем , еще бы свет провел, а то за 3 км, в клуб, ходим футбол смотреть.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Ростов»
Только игры сборной России будут транслировать на Comedy Club.
Регистрация: 30.11.2015
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