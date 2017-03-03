Лионель Месси сообщил руководству "Барселоны", кого он хочет видеть главным тренером

Форвард "Барселоны" Лионель Месси обсудил с руководством каталонского клуба кандидатуры на пост нового главного тренера команды.



Напомним, ранее стало известно, что нынешний наставник каталонцев Луис Энрике летом покинет клуб.



Лионель Месси сообщил руководству о том, что желает, чтобы команду возглавил нынешний наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли, информирует Diario Gol.