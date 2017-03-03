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Лионель Месси сообщил руководству "Барселоны", кого он хочет видеть главным тренером

Форвард "Барселоны" Лионель Месси обсудил с руководством каталонского клуба кандидатуры на пост нового главного тренера команды.

Напомним, ранее стало известно, что нынешний наставник каталонцев Луис Энрике летом покинет клуб.

Лионель Месси сообщил руководству о том, что желает, чтобы команду возглавил нынешний наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли, информирует Diario Gol.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 12:23
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№9 Написал: safonas (Сегодня, 13:52) #
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online

Цитата: seryu
Х-я себе flushed , хорошо что у нас до пожеланий ещё не дошли.

с такими темпами скоро Кокорин будет выбирать тренера)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№8 Написал: sterchin sterchin (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: seryu
хорошо что у нас до пожеланий ещё не дошли.



Так у нас и близко Месси нету.
Был один, жаль в аренду не отдали в межсезонье.
А еще лучше - втюхали бы кому.
Регистрация: 21.08.2014
№7 Написал: seryu Москва (Сегодня, 13:30) #
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online

Х-я себе flushed , хорошо что у нас до пожеланий ещё не дошли.
Регистрация: 17.03.2009
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бартез 38
Да , хана Барсе.

Гвардиола похоже почуял это раньше всех и свалил. В Барсе давно уже нет прогресса. А еще и Месси качает права. Его по хорошему надо продать, пока дают хорошие деньги. Иначе дальше будет только хуже


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
во до чего дошли, уже игрок сам выбирает тренера своей команде...

Каждый раз когда идет смена тренера в барселоне появляется похожая новость. И каждый раз это опровергают.
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 12:54) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
во до чего дошли, уже игрок сам выбирает тренера своей команде...


Да , хана Барсе.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:35) #
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online

во до чего дошли, уже игрок сам выбирает тренера своей команде...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Обнинский Обнинск (Сегодня, 12:30) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Хорошо,что сам СЕБЯ не назначил играющим тренером joy
Регистрация: 1.03.2017
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Аршавин нервно кусает ногти
Регистрация: 14.04.2008
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