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СМИ: "Спартак" ищет замену Квинси Промесу в чемпионате Италии

"Спартак" рассматривает замену нападающему Квинси Промесу в чемпионате Италии, передает ФАН.

Летом голландский полузащитник может покинуть клуб и перебраться в одну из английских команд. По словам источника, москвичи уже пристально изучает ряд кандидатур по совету главного тренера команды Массимо Карреры.

В частности в расширенном списке красно-белых фигурируют игроки "Милана" Сусо и Мбайе Ньянг, один из лидеров атаки "Ромы" Диего Перотти, а также скандально известный футболист "Торино" Адем Льяйич.
Теги: Спартак Промес
Сегодня, 12:47
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9
(3)
№9 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:32) #
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online

Очередной вброс голубого медиапула.

Мелкая месть за Кокрина, которого вчера трепали по всем каналам.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№8 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
а допустим зачем Промесу уходить,если Спартак станет чемпионом и будет играть в лиге чемпионов?уходить в ливер с непонятными перспективами?плюс это смена обстановки,Промесу здесь вроде нравится,болелы его любят...

Это очередной трёп ! Антоха, отец 2 детей и зарплата в 3.8 миллиона , при наших налогах 13 процентов.... Срочно уходит в Сток - Сити на 1.5 миллиона с налогами 40 процентов ! .... Он ни такой ипанутый, чтобы, за просто так - играть. 5 лет побегает - 15 миллионов и девчонки у него обеспеченные будут . А в топ - клубе, ему никто не заплатит 7, чтобы осталось...3 . Так, что кроме Китая ( и то в будущем !) Антоха никуда не уйдёт...
Регистрация: 10.01.2014
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
если это правда,что маловероятно,тогда Белотти из Торино надо брать
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:17) #
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online

vlees

не возьмёт. у нас на негров денег нет. даже Витинью и того заставили в белого покрасится. правда пока только волосы. видать на краску в клубе тоже денег нет.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я чёта не понял,ищут замену нападающему Квинси Промесу и тут же пишут,что летом голландский полузащитник может покинуть клуб.Вы уж там определитесь кто он!Вообще-то Промес никогда не был нападающим и аффтору статьи не мешало бы это знать,а то,что он забивает много так в Зените Жулиано молотит не меньше,однако никто его нападающим не называет.
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: vlees (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Вангую это будет очередной Мукунку... Тьфу! Мбайе Ньянг тоесть.

Ну а цыска возьмет очередного поломанного негра worried
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:11) #
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online

Вангую это будет очередной Мукунку... Тьфу! Мбайе Ньянг тоесть.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
а допустим зачем Промесу уходить,если Спартак станет чемпионом и будет играть в лиге чемпионов?уходить в ливер с непонятными перспективами?плюс это смена обстановки,Промесу здесь вроде нравится,болелы его любят...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:52) #
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ну если лямов за 30-35 Промеса продадут в тот же Ливер ... то можно 2-их брать таких же перспективных !!
Регистрация: 9.09.2016
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