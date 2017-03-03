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Молодежные команды "Зенита" и ЦСКА сыграли вничью

"Зенит"-м в гостях сыграл вничью с резервистами московского ЦСКА в рамках 18-го тура молодежного чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый мяч в матче забил лучший бомбардир молодежного первенства Станислав Крапухин, реализовал пенальти. Хозяева поля сравняли счет на 74-й минуте и также с пенальти - отличился Астемир Гордюшенко.

Молодежное первенство. 18 тур

ЦСКА - "Зенит" - 1:1

Голы: Крапухин, 10, Гордюшенко, 75

ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Маклаков, Матвийчук, Леонов (Тикнизян, 46), Пухов (Козлов, 57), Гордюшенко, Хосонов (Алиев, 65 (Меренчуков, 79)), Олейников, Кучаев, Жамалетдинов

"Зенит": Гойло, Круговой, Плотников, Пенчиков, Мусаев, Котов (Казаков, 82), Кириллов (Плетнев, 74), Макеев (Еловских, 67), Крапухин, Запрягаев, Лесовой

Предупреждения: Котов, 22, Макеев, 62, Олейников, 88, Лесовой, 90.
Теги: Зенит ЦСКА
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