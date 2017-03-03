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Сборная России в мае – июне проведет сбор в Австрии

Футболисты сборной России в мае – июне перед выступлением на домашнем Кубке конфедераций проведут сбор в Австрии, информирует официальный сайт РФС.

Сбор пройдет в местечке Нойштифт (регион Тироль) с 26 мая по 5 июня. В его рамках запланирована контрольная игра в одной из европейских стран (ориентировочно 5 июня), второй контрольный матч пройдет уже после приезда команды в Россию (9 или 10 июня).

Информация о соперниках и датах проведения встреч будет обнародована после завершения переговоров с заинтересованными сторонами.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:05
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