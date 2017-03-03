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Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на арене "Фишт" в Сочи.

"Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи", - цитирует Симоняна ТАСС.

Матч станет одним из официальных тестовых матчей перед Кубком Конфедераций.
Теги: Симонян
Сегодня, 14:19
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9
(5)
№9 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 15:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Логично. Погода, поле, стадион более чем подходят для проведения подобного рода мероприятий.
Регистрация: 30.03.2016
№8 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 14:56) #
  • -1
  •  (7)
online

мяч квадратный,
нет бы сам футбол развивать. а не курорты за счёт футбола, который там никому не нужен.

Чтобы футбол развивать , нужно вкладывать средства в детский футбол и не ждать от них такой быстрой отдачи , которую можно получить гораздо проще .Путем воровства денег , якобы вложенных в спорт .А на самом деле вложенных в кубышку , которую разделят все, кто к ней подпущены .Да ты и так сам все об этом знаешь .Не мне об этом говорить .На Сочи угрохали 50 лярдов заокеанских денег и что ? Кому он нах нужен этот Сочи ?
Регистрация: 25.02.2017
№7 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 14:54) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Busist
БИНГО !!! Я в Сочи как раз на майские

и матч Анжи Урал


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: М.Нагульнов
Развивают свои курорты

нет бы сам футбол развивать. а не курорты за счёт футбола, который там никому не нужен.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: Busist Eagle city (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (3)

БИНГО !!! Я в Сочи как раз на майские


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OREL IS HERE
Регистрация: 13.02.2007
№4 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 14:39) #
  • -4
  •  (8)
online

мяч квадратный,
а чего не за границей?

Развивают свои курорты smile
Регистрация: 25.02.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:36) #
  • -2
  •  (6)

а чего не за границей?
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 14:33) #
  • -2
  •  (4)
online

Ну может зайдут на минутку те , кто приедет туда на майские праздники погулять ))) Но таких не много найдется
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:30) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
И чего, там соберут полные трибуны?? опять популизм?? все для болельщика, ога! smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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