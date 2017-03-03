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Мэр Сочи: перед ФК "Сочи" стоит задача выйти в премьер-лигу

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о перспективах одноименного городского футбольного клуба.

"У стадиона "Фишт" должен быть хозяин – футбольный клуб "Сочи". Эту задачу мы стараемся выполнить. Для этого клуб должен выступать в РФПЛ. Сейчас ФК "Сочи" играет во втором дивизионе – третьем по значимости турнире в чемпионате России, но перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу после чемпионата мира 2018 года.

"Сочи" должен развиваться поступательно. Мы стараемся работать на перспективу, много вкладываем в детско-юношеские школы. Отчасти даже пытаемся идти по пути "Краснодара", – приводят слова Пахомова "Известия".
Сегодня, 14:47
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