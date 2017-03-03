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Фернандо Торрес был выписан из больницы

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес, который из-за травмы головы в чемпионата Испании с "Депортиво" был госпитализирован, сегодня выписался из больницы.

"Торрес прошел МРТ шейного отдела и покинул больницу утром. Фернандо придется отказаться от тренировок на 48 часов", - сообщается на официальном сайте "Атлетико".
Теги: Торрес Атлетико
Сегодня, 14:51
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