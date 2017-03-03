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Источник: "Зенит" предпочел Ивановича Мартину Кесаресу

"Зенит" в зимнее трансфертное окно отказался от приобретения уругвайского защитника Мартина Касереса, передает ФАН.

Источник издания сообщил, что агент 29-летнего игрока Марсело Курбело связывался с представителями петербургского клуба и предлагал бывшего игрока "Барселоны" и "Ювентуса", находящегося с лета в статусе свободного агента.

Однако кандидатуру Касереса решили не рассматривать из-за отсутствия игровой практики последние полгода, а также высокой травматичности футболиста, чей годовой оклад составил бы не менее 2,5 млн евро в год. В результате "Зенит" подписал Бранислава Ивановича.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:26
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№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Источник: "Зенит" предпочел Ивановича Мартину Кесаресу
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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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