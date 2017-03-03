Жулиано получил вызов в сборную Бразилии

Полузащитник "Зенита" Виктор Жулиано включен в заявку сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира в 2018 году против сборных Уругвая и Парагвая, сообщает GloboEsporte.



Голкиперы: Алисон, Вевертон, Эдерсон;



Защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жил, Дани Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;



Полузащитники: Касемиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;



Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Роберто Фирмино, Диего Соуза.