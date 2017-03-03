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17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (26)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (26)
12:00
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
11:10
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
09:53
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (4)
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (4)
09:46
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (62)
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (62)
09:42
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (5)
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (5)
Жулиано получил вызов в сборную Бразилии
Полузащитник "Зенита" Виктор Жулиано включен в заявку сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира в 2018 году против сборных Уругвая и Парагвая, сообщает GloboEsporte.
Голкиперы: Алисон, Вевертон, Эдерсон;
Защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жил, Дани Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;
Полузащитники: Касемиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;
Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Роберто Фирмино, Диего Соуза.
Голкиперы: Алисон, Вевертон, Эдерсон;
Защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жил, Дани Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;
Полузащитники: Касемиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;
Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Роберто Фирмино, Диего Соуза.
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