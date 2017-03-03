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Жулиано получил вызов в сборную Бразилии

Полузащитник "Зенита" Виктор Жулиано включен в заявку сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира в 2018 году против сборных Уругвая и Парагвая, сообщает GloboEsporte.

Голкиперы: Алисон, Вевертон, Эдерсон;

Защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жил, Дани Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;

Полузащитники: Касемиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Роберто Фирмино, Диего Соуза.
Теги: Жулиано Сборная Бразилии
Сегодня, 17:36
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(2)
№5 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:11) #
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online

то, как он играл в ЛЕ дает ему право... не сдулся бы... жаль халка нет...
Регистрация: 27.01.2017
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну что, отписались, трясучки?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость. Чем больше приглашают в сильные сборные из РФПЛ, тем лучше для нее.
Регистрация: 4.10.2009
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Заслужил
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 17:38) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В качестве гида на ЧМ по распил-арене....
Регистрация: 3.12.2016
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