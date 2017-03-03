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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Павел Могилевец остался в запасе "Ростова" на игру против "Томи"

"Ростов" объявил стартовый состав на матч 18-го утра чемпионата России против "Томи".

"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Бухаров.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.
Теги: Ростов Томь
Сегодня, 18:13
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7
(0)
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:46) #
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online

Цитата: М.Нагульнов
Попробуй помокать .Ты ,щусенок, только на свет народился , когда я уже футбол смотрел Марадону ты видел только на картинке или слышал о нем в рассказах своего папы .


Я вот Марадону в живую видел . В Москве. Уверен, ты старый глорик, хвостом виляющий то за одну команду, то за другую, никогда его не видел-раз. Ты никогда никуда не ходишь это-два. Если бы ты топил бы за Ростов, сейчас был бы на стадионе.
Ты обычное старое трепло. Сидишь , наверное в жопе где-то там, где и асфальта нет, понты колотишь. Шпециалистик.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 19:25) #
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maradona72,
Попробуй помокать .Ты ,щусенок, только на свет народился , когда я уже футбол смотрел Марадону ты видел только на картинке или слышал о нем в рассказах своего папы .
Регистрация: 25.02.2017
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:52) #
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online

Цитата: М.Нагульнов
Страны той уже нет . а так бы и сейчас за киевлян болел , а не за ваш свинарник

В 1973 г ходил уже на футбол. Дядя взрослый уже получается. А так не культурно отписываешь. Значит при каждом удобном случае, тебя можно спокойно макать в дрьмо.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 18:47) #
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TM_Rostov,
Джанаева решили приберечь - либо травма еще, либо в к МЮ

Он просто с МЮ играть в таком случае не сможет .У него же вообще игровой практики нет в этом году

maradona72,
А почему сейчас не болеешь за киевлян?

Страны той уже нет . а так бы и сейчас за киевлян болел , а не за ваш свинарник .А болею за правопреемников славного ростовского СКА
Регистрация: 25.02.2017
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:35) #
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Цитата: М.Нагульнов
Джанаева даже в запасе нет .Печально И Полоз где ?


Как вариант:

Джанаева решили приберечь - либо травма еще, либо в к МЮ
Полоза также к МЮ оставили
Азмун отыграет первый тайм и потом заменят на Девича

_______

Основная задача на игру - все решить в первом тайме...

Это моя версия, может быть ошибочная...
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:30) #
  • -1
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online

Цитата: М.Нагульнов
жанаева даже в запасе н

Получается ска умер. Нет его. Жил в СССР болел за киевское динамо. А почему сейчас не болеешь за киевлян?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 18:28) #
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Джанаева даже в запасе нет .Печально sweat

И Полоз где ?
Регистрация: 25.02.2017
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