Возвращение. Вторая часть российского первенства стартовала с погрома "Томи" в Ростове

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Разбухарились

Всегда есть один шанс

По накатанной колее

Возвращение кумира

С почином!

Второй дубль на закуску

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Чемпионат России



18 тур



"Томь" 0-6 "Ростов"



Голы: Бухаров, 19, 45+1, Девич, 69, Ерохин, 78, Азмун, 80, 90+1.



"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 69), Букачёв, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский (Большунов, 77), Голышев.



"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).



Предупреждения: Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42. Бухаров, 19, 45+1, Девич, 69, Ерохин, 78, Азмун, 80, 90+1.Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 69), Букачёв, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский (Большунов, 77), Голышев.Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42.

Ростовчане, будучи гостями на родном "Олимпе-2", разбили в пух и прах омолодившихся сибиряков.рассказывает о первом весеннем матче российской Премьер-лиги.Трудно было увидеть моменты, которые говорили бы в пользу "Томи" в отчетном противостоянии. Даже фактор своего поля, и тот сибиряки утратили: уже давно стало известно, что газон их стадиона "Труд" не будет готов к этому матчу, а потому встреча была перенесена на ростовскую арену, где самая восточная команда РФПЛ в первом круге получила безнадежные 0:3.При этом против подопечных Валерия Петракова говорило и все остальное. "Ростов" и просто классом явно выше, так еще и в межсезонье, скорее, укрепился, тогда как представители Сибири потеряли почти всех лидеров и не сумели никого приобрести взамен из-за запрета на регистрацию новых футболистов, оставшись с молодежью.К тому же из недр клуба звучали слова о том, что "Томь", завершившая первую часть сезона на последнем месте, даже не ставит перед собой задачу сохранения прописки в Премьер-лиге. Если это правда, то и очки были нужнее южанам, ведущим жесткую борьбу за путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.Ко всему прочему, на руку дончанам играло то, что они раньше соперника вступили в полосу официальных матчей. "Ростов" уже отыграл два поединка против "Спарты", и, по идее, должен был пребывать в лучшей физической форме. Причем встречи с чехами показали, что команда с юга нашей державы отлично готова ко второй части сезона.Болельщики "Томи" могли рассчитывать разве что на решение трио Данильянц-Кириченко-Бердыев (в котором последнее слово наверняка остается сами понимаете, за кем) поберечь основу, ведь на следующей неделе клуб из Ростова-на-Дону ждет очередное историческое противостояние, на сей раз с "Манчестер Юнайтед". Однако матч против "красных дьяволов" будет аж в четверг, потому, скорее, "Ростову" не стоило выпадать из цикла, так что нет ничего удивительно в том, что номинальные гости и реальные хозяева вышли на поле, по сути, сильнейшим составом.Можно сказать, что первый тайм прошел в полуспящем режиме. Перевес хозяев арены был очевидным, однако действовали они не на самых высоких скоростях и без особой искорки. Возможно, футболисты "Ростова" мысленно уже сражались с "МЮ", а потому им не хватало эмоций. Как бы там ни было, лишь иногда дончане резко вспыхивали, и это практически тут же приводило к опасному моменту у ворот "Томи". Обычно в таких случаях говорят, что команда раздухаривается. Однако в нашем случае, как вы поймете ниже, она, скорее, разбухаривалась.Собственно, до 19-й минуты никакой остроты на "Олимпе-2" не наблюдалось вообще. Но первый же опасный эпизод завершился тем, что мяч оказался в сетке ворот гостей (которые типа хозяева). Это Калачев на правой бровке ушел от оппонента и подал к ближнему углу вратарской, где Бухаров в своем фирменном стиле выиграл позиционную борьбу и головой подрезал мяч в дальний угол. Мелихов коснулся его, однако выручить свою команду не сумел.Буквально в следующей же атаке "Ростов" мог удваивать свой перевес, но Калачев, оказавшийся теперь уже на острие, из выгодной позиции пробил выше. Затем неудачно распорядился мячом Кудряшов, после чего хозяева (гости по протоколу, да) снова сбросили обороты.Новая вспышка активности "желто-синих" приключилась на финише тайма. Азмун заработал штрафной на грани с пенальти - Нобоа послал мяч над перекладиной. Калачев вместо очередной подачи с правого края хитро катнул к линии штрафной, откуда свободной Кудряшов не попал в нижний угол. И, наконец, когда уже пошли добавленные арбитром две минуты, случилась полнейшая копия первого гола. Ее даже описывать нет смысла, стоит лишь отметить, что на сей раз Калачева навешивал от углового флага.Так Бухаров оформил дубль, притом, что до этого на его счету в текущем чемпионате был всего лишь один точный удар!На фоне тотального преимущества соперника "Томь", лишь изредка приближавшаяся к владениям Медведева, тем не менее, имела возможность сравнять счет. Родилась она благодаря стараниям Голышева, который погнался за вроде бы безнадежным мячом, настиг его около лицевой линии и отбросил в центр оставленному без опеки Пугину. Но тому было неудобно пробивать, так что Алексей лишь ткнул мяч, который задел Наваса и прикатился в руки голкиперу.Второй тайм абсолютно ничем не отличался от первого. Возможно, томичи и хотели что-нибудь исправить, вот только ни класса, ни опыта для этого у них не было. Разве что "Ростов" после перерыва был, как ни странно, несколько агрессивнее. Перечислять все моменты у ворот гостей (ну да, хозяев) смысла нет, так что сконцентрируемся на главных событиях второй половины игры.На исходе часа трибуны "Олимпа-2" взорвались. И неудивительно, ведь на поле ставшей ему родной арены появился Павел Могилевец, так полюбившийся донским болельщикам в минувшем сезоне. Вернувшись летом в "Зенит", Павел так и не сумел пробиться в состав, и спустя полгода перебрался в "Ростов" уже на постоянной основе. Сменил он Нобоа.Одновременно с этой заменой в составе хозяев состоялась и другая: вместо одного из главных героев матча Бухарова в игру вступил Марко Девич. Судя по всему, тренерский штаб "желто-синих" пришел к выводу, что победа в отчетном поединке уже практически обеспечена, и стоит поберечь лидеров к бою с "Юнайтед".Спустя всего восемь минут после появления на поле Девич добился своего. Мяч перелетел с правого фланга на левый, Гацкан забросил его к линии вратарской, а Марко, освободившись от опеки, головой отправил мяч в сетку. Так состоялся первый гол серба с украинским паспортом в футболке "Ростова".И, кстати, дончане снова забили со второго этажа!Ногой они отличились только с четвертого раза. Девич к своему голу добавил участие в результативной атаке. Он с левого края отпасовал в центр штрафной, Азмун сам бить не стал, а скинул мяч в зону правого инсайда на свободного Ерохина, который спокойно пробил под Мелиховым.Азмуну, думается, при таком голепаде, очень хотелось отличиться самому. Что Сердар и сделал, поразив дальний угол после отменной передачи Калачева – вот уж кто сегодня раздавал и раздавал! А иранский нападающий на этом не успокоился и буквально за пару десятков секунд до финального свистка, здорово подработав мяч головой, мощнейшим ударом еще раз отправил его в дальний угол.Абсолютно ничего неожиданного в первом весеннем матче РФПЛ не случилось: ростовчане второй раз в сезоне разгромили "Томь" в родных стенах, не оставив сибирякам практически никаких шансов. Что ж, будем надеяться, что и этот поединок, и все оставшиеся встречи в Премьер-лиге станут для молодых томичей очень полезной, пусть и, скорее всего, болезненной школой. "Ростов" же взял важные три очка и теперь может полностью сконцентрироваться на подготовке к Лиге Европы.