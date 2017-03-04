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"Бетис" уступил "Реалу Сосьедад"

"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Бетис" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. 26 тур

"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 2:3

Голы: Орхильес, 9, Манди, 16, Прието, 26, Санабрия, 65, Прието, 72

"Бетис": Адан, Наварро, Дурмиси, Тошка, Песселья, Манди, Брашанац (Донк, 87), Петрос (Санчес, 67), Сьос, Мартен (Санабрия, 22), Кастро

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Ильяраменди, Прието, Сурутуса (Гранеро, 82), Каналес (Оярсабаль, 67), Арсальюс, Орхильес (Родригес, 77), Вела

Предупреждения: Берчиче, 40, Песселья, 55, Ильяраменди, 78, Санчес, 79, Донк, 90+4, Сьос, 90+4.
Теги: Бетис Реал Сосьедад
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