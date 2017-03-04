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Ринат Билялетдинов: Жонатас - единственное приобретение "Рубина", оправдавшее себя

Бывший наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал победу казанцев над "Сибирью" в четвертьфинале Кубка России (1:0).

"Сам факт того, что "Рубин" забил первый гол на 88-й минуте, говорит о том, что сибиряки оказали им достойное сопротивление. Гол отличный. Такие мячи нечасто забиваются.

Жонатас - палочка-выручалочка "Рубина". Это единственное летнее приобретение, оправдавшее себя. Я надеялся, что Портнягин задержится в "Рубине", но надо признать, что Жонатас его качественно заменяет и выручает команду и в чемпионате России, и в Кубке страны. Он наконец адаптировался и усилил атакующую игру казанцев.

Когда этот игрок только приехал в "Рубин", казалось, что он не понимает, куда попал. В начале сезона, в августовских играх, он действовал невпопад - может, еще не в форме был. Сейчас же он стал настоящей угрозой, и всем соперникам "Рубина" придется серьезно поломать голову над тем, как его нейтрализовать.

И сам "Рубин" наравне с остальными тремя полуфиналистами может всерьез претендовать на победу в Кубке России", - цитируют Билялетдинова "Известия".
Теги: Жонатас Рубин Билялетдинов Р.
Сегодня, 01:37
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