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Агент: мы работаем, чтобы найти Зозуле другую команду, пока вариантов нет

Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко рассказал о состоянии дел нападающего.

"До понедельника должно решиться много вопросов. Уже известно, что в "Райо Вальекано" он не будет играть. В "Бетис" он всегда сможет вернуться для тренировок, но не сможет играть.

Мы работаем, чтобы найти другую команду. Вариантов на данный момент нет никаких. Просматриваем чемпионаты, где трансферное окно еще открыто.

Роман не тренируется. Он сейчас с семьей – отдыхает до понедельника", – цитирует Кузьменко "Tribuna".

Также Кузьменко отметил, что "Райо Вальекано" готов платить зарплату Зозуле до конца арендного соглашения.
Теги: Зозуля
Сегодня, 02:37
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