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Жозе Моуринью: почему бы Ибрагимовичу в этом сезоне не получить "Золотой мяч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью удивлен, что у нападающего Златана Ибрагимовича нет "Золотого мяча".

"Ибрагимович делает невероятные вещи. Количество забитых голов, его значение для группы игроков. Он просто феноменален, больше нет слов.

Я знаю, кто такие Криштиану Роналду и Лионель Месси, знаю, что они делают, но я не могу поверить, что этот огромный парень с такой карьерой еще не получал "Золотой мяч".

Почему бы не в этом сезоне? Например, если Ибрагимович сможет добраться до финала Лиги Европы в Стокгольме, завоюет еще больше трофеев, почему бы 35-летнему футболисту не получить заслуженную награду?" – цитирует Моуринью официальный сайт "МЮ".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ибрагимович
Сегодня, 02:55
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