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Златан Ибрагимович признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в феврале

Нападающий Златан Ибрагимович признан болельщиками лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в феврале, информирует пресс-служба манкунианцев.

Шведский форвард в минувшем месяце в семи матчах забил семь мячей.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:33
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