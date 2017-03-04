Златан Ибрагимович признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в феврале

Нападающий Златан Ибрагимович признан болельщиками лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в феврале, информирует пресс-служба манкунианцев.



Шведский форвард в минувшем месяце в семи матчах забил семь мячей.