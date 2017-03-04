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Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб способен найти деньги на действительно стоящий трансфер.
"В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги.
Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция", – цитирует Геркуса "Советский спорт".
"В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги.
Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция", – цитирует Геркуса "Советский спорт".
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