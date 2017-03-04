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Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб способен найти деньги на действительно стоящий трансфер.

"В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги.

Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция", – цитирует Геркуса "Советский спорт".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 09:36
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(1)
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:41) #
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Болеет за:
«Химки»
Или СМИ не так что то озвучивает или Геркус полный профан и не только в футболе.. он оказывается ждёт когда ему на блюдечке прибодносят игрока стоимостью 15 мил. За 7 мил. И оказывается на это ему деньги выделять.. я сейчас не о деньгах, не смотря на то, что и это дет. Сад а, том что он ждёт предложении.. такое если сказала бы Смородская, на этом сайте ежедневно в течении минимум год п1 задели бы а, его компетентности не только в футбол а, во всем.. а, так не только это от Геркус но много другое и его ответ Смородской наводит на мисль он просто не какой..
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Промес был куплен как молодой и перспективный, с намеками на дальнейший рост. Его уровень был не совсем известен.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж ,Геркус походу нарулит в Локо до пердива с таким подходом. Предложить ему кто то должен, а поискать не судьба???
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Помечтай ещё о рыбке золотой. Самому найти условного «Промеса» в лом? Есть селекционеры, скауты, они тебе для чего? Ньясса смородина продала аж за 18,5 евролямов, где деньги? Только продавать перспективных воспитанников можете.
Работать надо( а не мечтать.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
7-10?при нынешней стоимости игроков?
да еще и сами предложить должны?
мдаааааааааа...я понимаю, что к смородской многие относятся плохо, но из этого вью понятно, что этот дядя в футболе не силен


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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