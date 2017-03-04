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Андрей Семенов: надеюсь, учтем все ошибки и справимся с задачей выхода в еврокубки

Защитник "Терека" Андрей Семенов высказался относительно стартовавшей весенней части чемпионата России.

- Хорошо поработали на сборах, команда проделала большой объем работы. Думаю, все ребята подошли к возобновлению чемпионата в оптимальных кондициях.

- "Терек" ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. Как оцените шансы команды?

- У нас два сезона подряд был опыт, когда мы оказывались рядом с зоной попадания в еврокубки, но чего-то не хватало. Надеюсь, сейчас учтем все ошибки и справимся с этой задачей.

- Новички "Терека" смогут усилить команду?

- Магомед Оздоев не нуждается в представлении. Бериша - очень быстрый, мобильный игрок. Дьембер - также игрок высокого уровня. Думаю, они все помогут команде.

- Изменился ли рисунок игры "Терека" за время сборов?

- Мы стали быстрее выходить в атаку. Надеюсь, по ходу чемпионата удастся реализовать все наши замыслы.

- Какие ожидания от матча с "Уфой"?

- Хотелось бы реабилитироваться за поражение в кубковом матче. Очень обидно тогда проиграли. Приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата. "Уфа" - крепкая команда, могут играть в хороший футбол. Нам предстоит хороший поединок, - цитирует Семенова официальный сайт "Терека".
Теги: Семенов Терек
Сегодня, 09:57
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