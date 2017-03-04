Франческо Тотти может завершить карьеру по окончании сезона

Капитан "Ромы" Франческо Тотти может завершить карьеру после окончания текущего сезона, передает Corriere dello Sport.



Итальянский форвард недоволен тем, что не имеет постоянной игровой практики, несмотря на свою физическую готовность. Переходить же в другой клуб Тотти не хочет.