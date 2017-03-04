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Валерий Рейнгольд: вопросов по игре ЦСКА хватает, но по "Зениту" их еще больше

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд дал оценку предстоящему матчу 18-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом".

"Поскольку матч проходит в Москве, фаворитом считаю армейцев. У них сыгранный состав. Он почти не изменился. Хотя вопросов по игре хватает, но по "Зениту" вопросов еще больше.

В составе питерцев новичков много. И никто из них не проявил себя в матче с "Андерлехтом". Если опять выйдут в стартовом составе Бранислав Иванович и Эрнани, у питерцев опять могут возникнуть проблемы с командной игрой. Плюс, команда находится под прессом после вылета из Лиги Европы. Ставлю на 1:0", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Зенит ЦСКА
Сегодня, 11:21
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№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Фаворита нет, тем-более, что первый матч, после перерыва. Хотя, надеюсь на победу ЦСКА


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Чучундра (Сегодня, 13:33) #
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Зенит больше 1.5 отгрузит.
Регистрация: 22.05.2016
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хороший прогноз дал дедуля...... молодец.........


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Регистрация: 25.10.2008
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 11:36) #
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  •  (6)
online

дед а дед лучше 0-0 большего им не дано
Регистрация: 6.02.2017
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