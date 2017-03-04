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"Оренбург" забил три безответных мяча тульскому "Арсеналу"

В матче 18-го тура чемпионата России "Оренбург" расправился с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России. 18 тур

"Оренбург" - "Арсенал" - 3:0

Голы: Георгиев, 3, 23 (пен.), Воробьев, 53

"Оренбург": М. Кержаков, Воробьёв, Афонин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев, (Попович, 82), Георгиев, Коронов, (Бреев, 77), Ойеволе, Дюриш.

"Арсенал": Габулов, Вергара, (Думбия, 46), Беляев, И. Иванов, (Власов, 81), Сунзу, Горбатенко, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко, (Расич, 88).

Предупреждения: Григорьев, 15, Горбатенко, 37.
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 15:52
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№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Оренбург с победой.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Оренбург отлично провел свой первый матч, добившись крупной победы и на данный момент даже покидает зону переходных матчей. А Арсенал разочаровал. Ни какой слаженности в атаке, не всегда удачно действовали в обороне. Конечно, может и рано выводы делать, но похоже у Кирьякова задача не остаться в премьере, а наигрывать состав и связи для ФНЛ..а там в премьеру вернуться..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Lacan (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Динамо» М
С почином, Габулов! laughing
Регистрация: 27.09.2011
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Чувствуется рука Аджоева.
Жалко Арсенал.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Оренбург очень даже хорош....а вот по Арсеналу , так и не понял..смена тренера ничего не дала..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
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