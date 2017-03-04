"Оренбург" забил три безответных мяча тульскому "Арсеналу"

В матче 18-го тура чемпионата России "Оренбург" расправился с тульским "Арсеналом".



Чемпионат России. 18 тур



"Оренбург" - "Арсенал" - 3:0



Голы: Георгиев, 3, 23 (пен.), Воробьев, 53



"Оренбург": М. Кержаков, Воробьёв, Афонин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев, (Попович, 82), Георгиев, Коронов, (Бреев, 77), Ойеволе, Дюриш.



"Арсенал": Габулов, Вергара, (Думбия, 46), Беляев, И. Иванов, (Власов, 81), Сунзу, Горбатенко, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко, (Расич, 88).



Предупреждения: Григорьев, 15, Горбатенко, 37.