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"Молодежка" "Спартака" в гостях сыграла вничью с "Краснодаром"

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных составов.

Молодежное первенство. 18 тур

"Краснодар" - "Спартак" - 2:2

Голы: Уткин, 32, Комбаров, 45, Жоаозиньо, 65, Руденко, 67.

"Краснодар": Мартынов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Сафонов, Голубев, Бочко, Уткин, Комличенко, (Ивашин, 46), Петров, Жоаозиньо.

"Спартак": Орехов, Цыганков, (Бакаев, 57), Бабаев, Ломовицкий, Руденко, Рассказов, Красильниченко, Мамин, Cелихов, Кутин, Хомуха.
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 15:54
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:08) #
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Цитата: anatolik189
Как мог забить Комбаров,если его даже в составе нет??????

Мастерство! Ежели в составе, каждый дурак забить может.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
smile
Ломовицкий на 45-й с пенделя забил..
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чёта не понял?Как мог забить Комбаров,если его даже в составе нет??????
Регистрация: 2.04.2012
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