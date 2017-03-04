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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
10:36
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
09:44
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
09:36
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
02:40
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
"Молодежка" "Спартака" в гостях сыграла вничью с "Краснодаром"
"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных составов.
Молодежное первенство. 18 тур
"Краснодар" - "Спартак" - 2:2
Голы: Уткин, 32, Комбаров, 45, Жоаозиньо, 65, Руденко, 67.
"Краснодар": Мартынов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Сафонов, Голубев, Бочко, Уткин, Комличенко, (Ивашин, 46), Петров, Жоаозиньо.
"Спартак": Орехов, Цыганков, (Бакаев, 57), Бабаев, Ломовицкий, Руденко, Рассказов, Красильниченко, Мамин, Cелихов, Кутин, Хомуха.
Молодежное первенство. 18 тур
"Краснодар" - "Спартак" - 2:2
Голы: Уткин, 32, Комбаров, 45, Жоаозиньо, 65, Руденко, 67.
"Краснодар": Мартынов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Сафонов, Голубев, Бочко, Уткин, Комличенко, (Ивашин, 46), Петров, Жоаозиньо.
"Спартак": Орехов, Цыганков, (Бакаев, 57), Бабаев, Ломовицкий, Руденко, Рассказов, Красильниченко, Мамин, Cелихов, Кутин, Хомуха.
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