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И снова разгром. "Оренбург" в родных стенах разбил "Арсенал"
Абсолютный дебютант Премьер-лиги добыл убедительную победу над прямым конкурентом. Rusfootball.info рассказывает о битве аутсайдеров на Южном Урале.
Конечно же, центральными матчи первого весеннего тура РФПЛ стали схватки ЦСКА с "Зенитом" и "Краснодара" против "Спартака", а остальные поединки оказались в их глубокой тени. Однако это ни в коей мере не снижало огромной значимости битвы в Оренбурге, где встретились два непосредственных конкурента в борьбе за выживание: одноименный местный клуб и тульский "Арсенал". От исхода противостояния уральцев и туляков, завершивших первую часть сезона с равным количеством очков, в значительной степени зависели все их дальнейшие перспективы.
Немного статистики. Если говорить о соперничестве на уровне высшего дивизиона, то тут история у "газовиков" с "канонирами", мягко говоря, небогатая. Насчитывает она, собственно, один-единственный матч, состоявшийся по ходу первого круга в Туле и принесший напряженную безголевую ничью.
А вот ежели вести речь обо всех уровнях нашего футбола, то здесь очевидное преимущество было на стороне оренбургской команды. Уступив лишь однажды, бывший "Газовик" трижды переигрывал "Арсенал", а еще два поединка завершились подписанием мирного договора. И голов до старта отчетной встречи уральский коллектив забил тульскому вдвое больше: десять против пяти. Оставалось узнать, будут ли эти цифры иметь хоть какое-то отношение к сегодняшнему матчу.
В межсезонье оренбуржцы были не особо активны на трансферном рынке, но при этом Роберт Евдокимов сразу же бросил в бой трех новичков: место в воротах занял взятый в аренду у "Зенита" Михаил Кержаков, также на поле появились Григорьев и Дюриш.
А вот "Арсенал" зимой превратился, фактически, в другую команду. Тулу покинула большущая группа футболистов, не менее серьезный десант проследовал им навстречу в город самоваров и пряников. Причем Сергей Кирьяков явно приглашал всех новичков под основу, а потому бОльшая их часть дебютировала со стартовым свистком Владимира Сельдякова: Владимир Габулов в "рамке" (как видите, оба коллектива задействовали вратарей-новичков), кстати, еще и с капитанской повязкой, болгары Иванов и Александров, Сунзу, Кирилл Комбаров и Бурчану.
Старт карьеры в "Арсенале" получился у Владимира Габулова – хуже не придумаешь. Правда, его вины в том нет никакой. Просто уже на 3-й минуте хозяева заработали перспективный штрафной, и Благой Георгиев выжал из него максимум: болгарский хавбек закрутил мяч точнехонько в "девятку", не оставив голкиперу никаких шансов.
Сложно сказать, каким был план А Роберта Евдокимова на отчетную встречу, но после быстрого гола он явно перешел к плану Б. "Газовики" оттянулись практически всем составом к собственной штрафной площадке, оставив впереди одинокого Дюриша и отказавшись от высокого прессинга. Теперь гостям предстояло взламывать эту эшелонированную оборону.
До перерыва по-настоящему стопроцентных моментов у команды Сергея Кирьякова не было. Но определенную остроту во время своего почти перманентного наступления они создавали.
Например, Михаилу Кержакову довелось мчаться за пределы штрафной, где он буквально на мгновение опередил Шевченко. Чуть позже вратарь "Оренбурга" ошибся на выходе при навесе со штрафного и благодарно обнял партнера, который успел вынести мяч куда подальше. Одна из подач углового привела к неприятной суматохе во владениях Кержакова, после розыгрыша другого корнера головой неточно пробил Сунзу. Можно вспомнить несколько не дошедших до адресата опасных прострелов и выход в зону правого инсайда Александрова, угодившего своим ударом в одного из оборонцев соперника.
Уральцы занимались в основном тем, что пуляли вперед на Дюриша в расчете на умение словака цепляться за мяч, но ему это удавалось редко. Впрочем, иногда "Оренбург" убегал в довольно опасные контратаки, и после одной из них у Георгиева был шанс расстрелять ворота с отличной позиции, однако болгарин мощным ударом угодил в футболиста "Арсенала".
Но еще до того Благой оформил дубль. За это он должен поблагодарить, прежде всего, Воробьева, удачно сориентировавшегося во время небольшого пожара в штрафной Тулы. Роман кинулся к бесхозному мячу, Иванов выставил ногу, и полузащитник "газовиков" радостно за нее зацепился. Очевидно, что Роман искал этого контакта, но основания назначить пенальти у арбитра были, что он и проделал. К "точке" подошел Георгиев, попытался уложить Габулова на паузе, не сумел сделать этого, однако пробил в левый от себя угол настолько точно, что Владимир снова не имел никакой возможности спасти "Арсенал".
Интересно, что за двадцать минут этого матча болгарин забил столько же, сколько за все предыдущие туры чемпионата!
Понятное дело, что ход событий совершенно не устраивал Сергея Кирьякова, потому нет ничего удивительного в том, что во время перерыва он произвел перемену в атакующей линии своей команды: малозаметный Вергара на поле из раздевалки уже не вернулся, зато там появился Мусса Думбия, арендованный туляками у "Ростова".
Впрочем, отнюдь не малиец стал главным действующим лицом на старте второго тайма.
Одним из таковых оказался Владимир Сельдяков. После прострела с левого фланга Шевченко рухнул в борьбе с Ойеволле, на что рефери никак не отреагировал. Лично мне показалось, что фол там был. Назначь судья еще один одиннадцатиметровый, и с высокой долей вероятности "Арсенал" бы сократил разрыв до минимума.
Вместо этого случилось нечто совсем противоположное, причем спустя всего две минуты. Кто-то из "канониров" неудачно скинул мяч себе за спину на Дюриша, тот уже в штрафной выиграл борьбу у Иванова, воспользовавшись тем, что Иван поскользнулся, добрался до лицевой, оценил ситуацию и катнул мяч мимо рук пытавшегося прервать эту передачу Габулова на дальнюю штангу, куда набегал одинокий Воробьев. Тому оставалось лишь не промахнуться мимо опустевших ворот, что он с радостью и проделал.
Справедливости ради надо отметить, что позднее Сельдяков, на мой взгляд, проигнорировал сходное нарушение в штрафной площадке "Арсенала". Правда, к тому времени счет-то уже был 3:0…
Тульское бессилие
Теперь-то "Оренбургу" уж точно не было смысла активничать впереди, так что подопечные Роберта Евдокимова полностью сконцентрировались на обороне.
И занимались этим весьма успешно, сжав соперника в плотные тиски. Гости пытались что-то сделать, их наставник проводил замены, стремясь склонить чашу весов в свою пользу, да все без толку. На ударные позиции футболистам "Арсенала" прорваться не удавалось, а из дальних выстрелов по-настоящему опасным стал разве что тот, который Бурмистров произвел с линии штрафной, но с ним достаточно спокойно справился Кержаков. Мог выйти на свидание с вратарем Думбия, однако не вовремя поскользнулся.
"Оренбург" впервые в своей истории добыл крупную победу в РФПЛ, прервав пятиматчевую серию без викторий. Но важнее то, что обыгран был прямой конкурент, от которого "газовики" оторвались на три очка, а заодно, как минимум, до завтра обошли "Урал" и нагнали "Крылья Советов". "Арсенал" же потерпел очень болезненное поражение и остался в зоне вылета. Впрочем, вся борьба еще впереди.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Подвальные разборки
Конечно же, центральными матчи первого весеннего тура РФПЛ стали схватки ЦСКА с "Зенитом" и "Краснодара" против "Спартака", а остальные поединки оказались в их глубокой тени. Однако это ни в коей мере не снижало огромной значимости битвы в Оренбурге, где встретились два непосредственных конкурента в борьбе за выживание: одноименный местный клуб и тульский "Арсенал". От исхода противостояния уральцев и туляков, завершивших первую часть сезона с равным количеством очков, в значительной степени зависели все их дальнейшие перспективы.
Цифирь
Немного статистики. Если говорить о соперничестве на уровне высшего дивизиона, то тут история у "газовиков" с "канонирами", мягко говоря, небогатая. Насчитывает она, собственно, один-единственный матч, состоявшийся по ходу первого круга в Туле и принесший напряженную безголевую ничью.
А вот ежели вести речь обо всех уровнях нашего футбола, то здесь очевидное преимущество было на стороне оренбургской команды. Уступив лишь однажды, бывший "Газовик" трижды переигрывал "Арсенал", а еще два поединка завершились подписанием мирного договора. И голов до старта отчетной встречи уральский коллектив забил тульскому вдвое больше: десять против пяти. Оставалось узнать, будут ли эти цифры иметь хоть какое-то отношение к сегодняшнему матчу.
Новые лица
В межсезонье оренбуржцы были не особо активны на трансферном рынке, но при этом Роберт Евдокимов сразу же бросил в бой трех новичков: место в воротах занял взятый в аренду у "Зенита" Михаил Кержаков, также на поле появились Григорьев и Дюриш.
А вот "Арсенал" зимой превратился, фактически, в другую команду. Тулу покинула большущая группа футболистов, не менее серьезный десант проследовал им навстречу в город самоваров и пряников. Причем Сергей Кирьяков явно приглашал всех новичков под основу, а потому бОльшая их часть дебютировала со стартовым свистком Владимира Сельдякова: Владимир Габулов в "рамке" (как видите, оба коллектива задействовали вратарей-новичков), кстати, еще и с капитанской повязкой, болгары Иванов и Александров, Сунзу, Кирилл Комбаров и Бурчану.
Благое начало для "Оренбурга"
Старт карьеры в "Арсенале" получился у Владимира Габулова – хуже не придумаешь. Правда, его вины в том нет никакой. Просто уже на 3-й минуте хозяева заработали перспективный штрафной, и Благой Георгиев выжал из него максимум: болгарский хавбек закрутил мяч точнехонько в "девятку", не оставив голкиперу никаких шансов.
Уральская крепость
Сложно сказать, каким был план А Роберта Евдокимова на отчетную встречу, но после быстрого гола он явно перешел к плану Б. "Газовики" оттянулись практически всем составом к собственной штрафной площадке, оставив впереди одинокого Дюриша и отказавшись от высокого прессинга. Теперь гостям предстояло взламывать эту эшелонированную оборону.
До перерыва по-настоящему стопроцентных моментов у команды Сергея Кирьякова не было. Но определенную остроту во время своего почти перманентного наступления они создавали.
Например, Михаилу Кержакову довелось мчаться за пределы штрафной, где он буквально на мгновение опередил Шевченко. Чуть позже вратарь "Оренбурга" ошибся на выходе при навесе со штрафного и благодарно обнял партнера, который успел вынести мяч куда подальше. Одна из подач углового привела к неприятной суматохе во владениях Кержакова, после розыгрыша другого корнера головой неточно пробил Сунзу. Можно вспомнить несколько не дошедших до адресата опасных прострелов и выход в зону правого инсайда Александрова, угодившего своим ударом в одного из оборонцев соперника.
Пролетел воробушек
Уральцы занимались в основном тем, что пуляли вперед на Дюриша в расчете на умение словака цепляться за мяч, но ему это удавалось редко. Впрочем, иногда "Оренбург" убегал в довольно опасные контратаки, и после одной из них у Георгиева был шанс расстрелять ворота с отличной позиции, однако болгарин мощным ударом угодил в футболиста "Арсенала".
Но еще до того Благой оформил дубль. За это он должен поблагодарить, прежде всего, Воробьева, удачно сориентировавшегося во время небольшого пожара в штрафной Тулы. Роман кинулся к бесхозному мячу, Иванов выставил ногу, и полузащитник "газовиков" радостно за нее зацепился. Очевидно, что Роман искал этого контакта, но основания назначить пенальти у арбитра были, что он и проделал. К "точке" подошел Георгиев, попытался уложить Габулова на паузе, не сумел сделать этого, однако пробил в левый от себя угол настолько точно, что Владимир снова не имел никакой возможности спасти "Арсенал".
Интересно, что за двадцать минут этого матча болгарин забил столько же, сколько за все предыдущие туры чемпионата!
Цена эпизода
Понятное дело, что ход событий совершенно не устраивал Сергея Кирьякова, потому нет ничего удивительного в том, что во время перерыва он произвел перемену в атакующей линии своей команды: малозаметный Вергара на поле из раздевалки уже не вернулся, зато там появился Мусса Думбия, арендованный туляками у "Ростова".
Впрочем, отнюдь не малиец стал главным действующим лицом на старте второго тайма.
Одним из таковых оказался Владимир Сельдяков. После прострела с левого фланга Шевченко рухнул в борьбе с Ойеволле, на что рефери никак не отреагировал. Лично мне показалось, что фол там был. Назначь судья еще один одиннадцатиметровый, и с высокой долей вероятности "Арсенал" бы сократил разрыв до минимума.
Вместо этого случилось нечто совсем противоположное, причем спустя всего две минуты. Кто-то из "канониров" неудачно скинул мяч себе за спину на Дюриша, тот уже в штрафной выиграл борьбу у Иванова, воспользовавшись тем, что Иван поскользнулся, добрался до лицевой, оценил ситуацию и катнул мяч мимо рук пытавшегося прервать эту передачу Габулова на дальнюю штангу, куда набегал одинокий Воробьев. Тому оставалось лишь не промахнуться мимо опустевших ворот, что он с радостью и проделал.
Справедливости ради надо отметить, что позднее Сельдяков, на мой взгляд, проигнорировал сходное нарушение в штрафной площадке "Арсенала". Правда, к тому времени счет-то уже был 3:0…
Тульское бессилие
Теперь-то "Оренбургу" уж точно не было смысла активничать впереди, так что подопечные Роберта Евдокимова полностью сконцентрировались на обороне.
И занимались этим весьма успешно, сжав соперника в плотные тиски. Гости пытались что-то сделать, их наставник проводил замены, стремясь склонить чашу весов в свою пользу, да все без толку. На ударные позиции футболистам "Арсенала" прорваться не удавалось, а из дальних выстрелов по-настоящему опасным стал разве что тот, который Бурмистров произвел с линии штрафной, но с ним достаточно спокойно справился Кержаков. Мог выйти на свидание с вратарем Думбия, однако не вовремя поскользнулся.
Что дальше?
"Оренбург" впервые в своей истории добыл крупную победу в РФПЛ, прервав пятиматчевую серию без викторий. Но важнее то, что обыгран был прямой конкурент, от которого "газовики" оторвались на три очка, а заодно, как минимум, до завтра обошли "Урал" и нагнали "Крылья Советов". "Арсенал" же потерпел очень болезненное поражение и остался в зоне вылета. Впрочем, вся борьба еще впереди.
Чемпионат России
18 тур
"Оренбург" 3-0 "Арсенал"
Голы: Георгиев, 3, 21, с пенальти, Воробьев, 50.
"Оренбург": Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Малых, Дюриш (Лобжанидзе, 85), Коронов (Бреев, 68), Афонин, Георгиев, Григорьев (Попович, 78), Ойеволе.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Вергара (Думбия, 46), Иванов (Власов, 76), Сунзу, Горбатенко, Комбаров, Александров, Боурчану, Бурмистров, Шевченко (Расич, 78).
Предупреждения: Григорьев, 12, Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36, Бурмистров, 70.
18 тур
"Оренбург" 3-0 "Арсенал"
Голы: Георгиев, 3, 21, с пенальти, Воробьев, 50.
"Оренбург": Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Малых, Дюриш (Лобжанидзе, 85), Коронов (Бреев, 68), Афонин, Георгиев, Григорьев (Попович, 78), Ойеволе.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Вергара (Думбия, 46), Иванов (Власов, 76), Сунзу, Горбатенко, Комбаров, Александров, Боурчану, Бурмистров, Шевченко (Расич, 78).
Предупреждения: Григорьев, 12, Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36, Бурмистров, 70.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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