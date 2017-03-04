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16:18
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15:44
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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Борнмут"
В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Борнмут".
Чемпионат Англии
27 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 1:1
Голы: Рохо, 24, Кинг, 40
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Шоу (Феллайни, 70), Джонс, Рохо, Валенсия, Погба, Мата, Кэррик (Лингард, 70), Ибрагимович, Руни (Рашфорд, 70), Марсьяль
"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Кук, Мингс (Кэрджил, 78), Сурман, Фрейзер, Артер, Пью (Гослинг, 46), Афобе, Кинг (Градель, 88)
Предупреждения: Артер, 13, Сурман, 33, Ибрагимович, 39, Сурман, 45, Кэррик, 58, Гослинг, 71, Рашфорд, 80
Удаления: Сурман, 45
Чемпионат Англии
27 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 1:1
Голы: Рохо, 24, Кинг, 40
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Шоу (Феллайни, 70), Джонс, Рохо, Валенсия, Погба, Мата, Кэррик (Лингард, 70), Ибрагимович, Руни (Рашфорд, 70), Марсьяль
"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Кук, Мингс (Кэрджил, 78), Сурман, Фрейзер, Артер, Пью (Гослинг, 46), Афобе, Кинг (Градель, 88)
Предупреждения: Артер, 13, Сурман, 33, Ибрагимович, 39, Сурман, 45, Кэррик, 58, Гослинг, 71, Рашфорд, 80
Удаления: Сурман, 45
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