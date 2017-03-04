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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
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Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
ЦСКА и "Зенит" не смогли открыть счет
Центральный матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" завершился скучной ничьей. Отставание сине-бело-голубых от лидера Премьер-лиги - "Спартака" - сократилось до четырех очков, но у красно-белых имеется игра в запасе. ЦСКА занимает третью строчку.
Чемпионат России
18 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Тошич, 90), Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Васин, Вернблум, Ионов (Витиньо, 68), Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 75)
"Зенит": Лодыгин, Анюков (Шатов, 86), Нету, Кришито, Жирков, Маурисио (Эрнани, 84), Данни (Молло, 85), Гарсия, Жулиано, Дзюба, Кокорин
Предупреждения: Головин, 32, Алексей Березуцкий, 38, Гарсия, 67, Вернблум, 68, Жирков, 90
Удаления: Вернблум, 72
Чемпионат России
18 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Тошич, 90), Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Васин, Вернблум, Ионов (Витиньо, 68), Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 75)
"Зенит": Лодыгин, Анюков (Шатов, 86), Нету, Кришито, Жирков, Маурисио (Эрнани, 84), Данни (Молло, 85), Гарсия, Жулиано, Дзюба, Кокорин
Предупреждения: Головин, 32, Алексей Березуцкий, 38, Гарсия, 67, Вернблум, 68, Жирков, 90
Удаления: Вернблум, 72
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