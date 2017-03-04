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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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ЦСКА и "Зенит" не смогли открыть счет

Центральный матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" завершился скучной ничьей. Отставание сине-бело-голубых от лидера Премьер-лиги - "Спартака" - сократилось до четырех очков, но у красно-белых имеется игра в запасе. ЦСКА занимает третью строчку.

Чемпионат России

18 тур

ЦСКА - "Зенит" 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Тошич, 90), Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Васин, Вернблум, Ионов (Витиньо, 68), Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 75)

"Зенит": Лодыгин, Анюков (Шатов, 86), Нету, Кришито, Жирков, Маурисио (Эрнани, 84), Данни (Молло, 85), Гарсия, Жулиано, Дзюба, Кокорин

Предупреждения: Головин, 32, Алексей Березуцкий, 38, Гарсия, 67, Вернблум, 68, Жирков, 90

Удаления: Вернблум, 72
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 18:27
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98
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№98 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Странные замены Луческу.Снять с игры Маурисиу и Данни и оставить на нем Кокорина и Жулиано это мягко говоря странно

Согласен, Кокорин и Жулиано, сцука, вообще в этой игре не создали, в отличие от первых двух. Луческу вызывает уже всё больше вопросов. А Кокорин вообще полный НОЛЬ.
Регистрация: 24.09.2013
№97 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:17) #
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online

Копеечные команды - копеечный результат.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№96 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 18:47) #
online
Болеет за:
«Зенит»
Кажется, не стоит судить об игре обеих команд по такому матчу. Тут не было очевидного фаворита в игре.
Кто-то пишет, что Молло очень слабый....
Конечно, глупо судить по одному матчу, тем более армейцы закрылись, как все команды Гончаренко, а игроки то в его новой команде получше прежних, поэтому и пройти такую оборону сложно. А для кого-то Мак- супер игрок, а так игроки для ротации, скамейка то теперь ого-го.
Регистрация: 13.11.2009
№95 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:11) #
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учёный-профессор борис херинг облажался, зато народ на сайте верно предсказал ничейку
Регистрация: 7.12.2016
№94 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:06) #
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online

ослы вы кого взяли ТРАОРЕ 1 УШЕЛ ТРАОРЕ2 ПРИШЕЛ хуже некуда и вы еще затеяли чемпионскую гонку не смешите народ у вас то забивать то некому вечно будете в обороне сидеть утырки
Регистрация: 6.02.2017
№93 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Странные замены Луческу.Снять с игры Маурисиу и Данни и оставить на нем Кокорина и Жулиано это мягко говоря странно.Сегодня как раз в концовке пригодился бы Мак с его кроссами в штрафную,а Молло лучше бы смотрелся в центре.Но в целом ожидаемый автобус имени Гончаренко.Походу новая фишка армейцев.Если в первом тайме были попытки бегать в атаку,то второй Цска тупо отстоял у ворот.Наверное так проиграть сложно,но и победить почти нереально.Хотя на Томь может и хватит.Оланаре молодец боролся,а вот Витинью конечно игрок мегауровня.Стоит такой в центре поля)С такой игрой прямо скажем чемпионами стать проблематично.Хоть завтра футбол посмотрим.Краснодар и Спартак уж точно в автобус играть не станут.Что не говори игра Цска при Лене и Газзаеве нравилась больше,там с Зенитом Цска хотя бы играл,было зрелище и немало голов в обе стороны,а так сложилось впечатление что это Зенит играл дома,а Цска приехал к фавориту на кубковый матч,в котором главное не пропустить.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№92 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 19:01) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: капля никотина
Яйца себе сначала отрастите, прессовальщики

Миша,тебе лично - делай что хошь,если приедешь.))
Заслужил.
Правда, на другой ветке.
Регистрация: 26.09.2015
№91 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:00) #
  • +2
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Цитата: капля никотина
Скажу. что Траоре не самое плохое что может быть в футболе - Витя и Аарон ну просто никакие. Даже не нулевые - с минусом.


Да, пока не очень.
Регистрация: 6.10.2009
№90 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:59) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждал более зрелищную игру,если честно,но увидел унылое....исполнение.Только ничейка и порадовала.Гончаренко-БЕЛАЗ.
Регистрация: 9.08.2015
№89 Написал: Канада (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ubica
Вам то Краснодар легко может попу порвать! stuck_out_tongue_winking_eye Без обид!
Тогда прикинь, какую кама-сутру они сотворят с паровозом? Воды не хватит топки с трубами подмывать.


--------------------
Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№88 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:58) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Томми Ли Джонс
А по серьезу - будете выебываться - прессанем.

Яйца себе сначала отрастите, прессовальщики
Регистрация: 3.03.2007
№87 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 18:57) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: diman_spb
Цитата: Nedvedoff2
Учитывая игры Ростова против Спарты и Томи, Краснодара против Фенера и Урала, не совсем понятно, чем Зенит и ЦСКА занимались в межсезонье... Такое впечатление, что играли ничего не решающий матч в конце чемпа...
Ожидал большего.

Серьезно сравниваешь Томь с ЦСКА или Зенитом? Была бы другая игра, если бы не вывеска матча. Уверен на 100%. Очень тупо такой игрой начинать/возобновлять чемп.

Я не сравниваю Томь с Зенитом... Если не слепой, то я ещё Спарту и Фенербахче указал.
Я говорю про движение и желание. Его сегодня видно не было... Судя по всему игроки "очень соскучились" по футболу...


--------------------
Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№86 Написал: AnK. (Сегодня, 18:57) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А как же "великие" распиаренные: Дзюба,Кокорин,Головин,Дзагоев
? Которых с нетерпением "ждут" в европейских топ клубах. Неужели это опять костяк Сборной?!
Регистрация: 1.02.2017
№85 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Макароны по-флотски
Цитата: Томми Ли Джонс
У кого-то тут праздник,я смотрю....)
Не ....москвичи,вы конешно приезжайте к нам,без базара.
Встретим,накормим - напоим

И это............. срать ....на стадике НЕ НАДО.
Есть неофициальная инфа,что всех,замеченных в нечистоплотстве (именно так, - нечистоплотность - это из другой оперы)
после игры будет иметь анально специально нанятая бригада боевых пидоргов-цыганей.

А ты у этих пидоргов работаешь - боевым ,одноразовым гондонoм?


Судя по нику- ты какая-то ё6аная каша из отходов мясоубойной промышленности
Регистрация: 26.09.2015
№84 Написал: tuner (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Кот МатроскиN
убогие нули на табло убогая игра

Точняк. Не игра, а огромная гроссмейстерская пауза за огромную гроссмейстерскую зарплату. Ну, может разыграются постепенно. Подождём с выводами.
Регистрация: 29.08.2015
№83 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 18:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: maradona72
Такое чувство, что тебя уже трахнули в жопу те самые цыгане.


Ну если у тебя чувство - значит ты спец по этой части.
А по серьезу - будете выебываться - прессанем.
Регистрация: 26.09.2015
№82 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:53) #
  • +3
  •  (3)
online

И футбол не веселый....,ну ещё скучней комментаторы - просто ж.па...
Регистрация: 28.12.2015
№81 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: yuri
Будешь долго смеяться- ничья кота устроит вполне.

Ничья и меня устроит, если например , к концу матча Спартак будет проигрывать и сравняют счет на 90-й минуте.
Цитата: ubica
.но,думаю, игра будет намного интересней этой!

Надеюсь, Вова, что будет интересный матч.

Кстати, очень интересный матч будет в Грозном. Терек-Уфа!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№80 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 18:51) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Томми Ли Джонс
У кого-то тут праздник,я смотрю....)
Не ....москвичи,вы конешно приезжайте к нам,без базара.
Встретим,накормим - напоим

И это............. срать ....на стадике НЕ НАДО.
Есть неофициальная инфа,что всех,замеченных в нечистоплотстве (именно так, - нечистоплотность - это из другой оперы)
после игры будет иметь анально специально нанятая бригада боевых пидоргов-цыганей.

А ты у этих пидоргов работаешь - боевым ,одноразовым гондонoм?
Регистрация: 7.02.2017
№79 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nedvedoff2
Учитывая игры Ростова против Спарты и Томи, Краснодара против Фенера и Урала, не совсем понятно, чем Зенит и ЦСКА занимались в межсезонье... Такое впечатление, что играли ничего не решающий матч в конце чемпа...
Ожидал большего.

Серьезно сравниваешь Томь с ЦСКА или Зенитом? Была бы другая игра, если бы не вывеска матча. Уверен на 100%. Очень тупо такой игрой начинать/возобновлять чемп.
Регистрация: 2.10.2011
№78 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
убогие нули на табло убогая игра


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№77 Написал: Канада (Сегодня, 18:48) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ubica
Я прогнозы давать не буду...но,думаю, игра будет намного интересней этой!
Похоже любая игра тура будет интереснее вот этого низкопробного действа.


--------------------
Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№76 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:47) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
игра была равна - играли два ...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№75 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 18:47) #
  • +2
  •  (10)
online

Учитывая игры Ростова против Спарты и Томи, Краснодара против Фенера и Урала, не совсем понятно, чем Зенит и ЦСКА занимались в межсезонье... Такое впечатление, что играли ничего не решающий матч в конце чемпа...
Ожидал большего.


--------------------
Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№74 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 18:47) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Кажется, не стоит судить об игре обеих команд по такому матчу. Тут не было очевидного фаворита в игре. Обе команды, имхо, старались сыграть надежно в первую очередь. Очень интересно будет посмотреть, как будет играть ЦСКА при Гончаренко. Все таки амбиции у этой команды другие, это не Уфа. Если, конечно, играть от обороны... Но, думается, задачи-то на этом не заканчиваются.
Кто-то пишет, что Молло очень слабый. А мне понравился, пытался брать на себя, обыгрывать. Кажется то, чего сегодня не хватало игрокам Зенита. Все будто боялись взять на себя, отдавали назад. Путь сегодня было у Молло много потерь, но и вышел он на 15 минут. Желание есть, значит и результат придет. Нужно время.
Регистрация: 2.10.2011
№73 Написал: ubica (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Какой прогноз на завтра Краснодар- Спартак? Что чуйка тебе рассказывает?

Я прогнозы давать не буду...но,думаю, игра будет намного интересней этой!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№72 Написал: Канада (Сегодня, 18:46) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Дзюбе надо вручать "черную метку" и долой с капитанской бочки
Так Данни, вроде, подвинул Тёму Дубовья..


--------------------
Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№71 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Завтра Краснодар и свиньи покажут Зениту и ЦСКА, как надо играть в футбол.

Ваш eбyчий недоклуб уже сегодня показал,как он умеет играть........мразота!
Регистрация: 19.03.2011
№70 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:45) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: maradona72
Какой прогноз на завтра Краснодар- Спартак? Что чуйка тебе рассказывает?


Будешь долго смеяться- ничья кота устроит вполне.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№69 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: Томми Ли Джонс
Не ....москвичи,вы конешно приезжайте к нам,без базара.
Встретим,накормим - напоим

И это............. срать ....на стадике НЕ НАДО.
Есть неофициальная инфа,что всех,замеченных в нечистоплотстве (именно так, - нечистоплотность - это из другой оперы)
после игры будет иметь анально специально нанятая бригада боевых пидоргов-цыганей.

Такое чувство, что тебя уже трахнули в жопу те самые цыгане.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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