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Ни себе, ни сопернику. ЦСКА и «Зенит» сыграли «весенний» матч
Перед каждым игровым днем на канале «Наш Футбол» выходит программа «Разогрев», но ни о каком разогреве после зимней паузы в чемпионате России речи не шло: прямо на рестарте схлестнулись команды, уже долго никого не подпускающие к чемпионскому титулу. Однако результат очной встречи не повысил шансы обеих команд на чемпионство.
Брат Васин
Виктор Гончаренко настаивал на немедленном возвращении бывшего лидера обороны «Уфы» не зря: по ходу предсезонки именно Васин назывался ведущим защитником ЦСКА , он и образовал тройку центральных защитников с братьями. Оланаре вытеснил из основы Ионова. На состав «Зенита» же не повлияла даже главная тема федеральных каналов – форсаж Александра Кокорина. На поле вышли все без трёх минут победители «Андерлехта».
Без опозданий
«Зенит» на пути к арене постоял в пробке (кто-то говорит, что за руль надо было сажать Кокорина, а кто-то – что он и сидел и задержка связана с его стилем вождения), но в матч вкючился с первых минут. Как, впрочем, и ЦСКА: обе команды понимали, что всё легко может решиться в одном эпизоде, который потом будет неимоверно трудно исправить.
Однако после резвого начала со стороны обеих команд игра успокоилась: ЦСКА чуть-чуть отошёл назад, «Зенит» прихватил мяч, но в штрафные футболисты не проникали, словно они были оцеплены лентой с обыкновенной для весны надписью «по газону не ходить».
Оле, Ола, Алан!
ЦСКА подолгу не возился с мячом, однако в атаке преуспевал больше. Мобилен в середине был обросший гривой Головин. Мощи Оланаре хватало, чтобы превосходить Кришито и Нету (да и в резвости, судя по моменту с ударом Аарона, он не уступал). Фернандес активно шёл вперёд, с помощью партнёров стягивал зенитовцев на своём фланге, откуда мяч переводился на противоположную бровку, где Кокорин не всегда отрабатывал как надо (наверное, не успевал из-за пробок). Именно так возник момент Дзагоева, второй и последний в первой части матча.
Заблудившись в трёх берёзах
«Зенит» не очень понимал, что делать с игравшим в середине очень плотно соперником. Виктор Васин отмечал, что ЦСКА не предоставил «Зениту» свободных зон, а питерцы не могли создать их из-за низкой скорости игры – подобную «армейцы» выдержали бы и в Лиге чемпионов, но там такой не бывает. Хозяева активно прессинговали Жулиано, команде которого не хватало фланговой активности. Включения возрастных защитников были не очень резки, Данни постоянно смещался в центр, а Кокорин ничего нового миру не явил.
Черновики голевых комбинаций
О них заговорил петербургский комментатор Фёдор Погорелов после одной из симпатичных, но не доведённых до ума атак «Зенита». Гости после перерыва получили больше свободного пространства, Данни стал ещё активнее перемещаться по фронту атаки. Стартовая живость «Зенита» воплотилась в дальний удар Маурисио, который потащили штанга, видимо, вместе с Акинфеевым.
Конфликт интересов
Минуты с 60-й на поле стало меньше футбола и больше склок, ссор, стыков. Хави Гарсия симулировал, выставляя себя на посмешище даже перед судьей, а Вернблум лез куда не надо. Понтус получил, казалось бы, дежурную карточку за апелляции, но затем увидел перед собой цвет, который и на светофорах перед Понтусом вряд ли зажигается – красный. Теперь «Зенит» мог считать хорошим результатом только победу.
Не добившись своего
Луческу до последнего не делал замен в матче с «Андерлехтом» (и лучше бы не делал вообще), но сегодня попробовал изменить слабую игру команды выходом Эрнани, Молло и Шатова. Правда, уходы Маурисио и Данни, а не Жулиано и Кокорина, смотрелись странно. По сути, единственный реальный момент в большинстве «Зенит» создал благодаря отличному забросу Данни на Дзюбу.
ЦСКА в атаке надеялся на одинокого Витиньо (Нахто заменил Оланаре после удаления Вернблума), но вряд ли блондин в дебютном матче в меньшинстве против «Зенита» мог навязать что-то, кроме борьбы. Обе команды не дали повода радоваться возобновлению РФПЛ и дали шанс «Спартаку» увеличить отрыв, но для этого красно-белым нужно будет попробовать выиграть в матче, который должен получиться более зрелищным.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Тошич, 90), Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Васин, Вернблум, Ионов (Витиньо, 68), Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 75)
"Зенит": Лодыгин, Анюков (Шатов, 86), Нету, Кришито, Жирков, Маурисио (Эрнани, 84), Данни (Молло, 85), Гарсия, Жулиано, Дзюба, А. Кoкoрин
Предупреждения: Головин, 32, Алексей Березуцкий, 38, Гарсия, 67, Вернблум, 68, Жирков, 90
Удаления: Вернблум, 72
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Брат Васин
Виктор Гончаренко настаивал на немедленном возвращении бывшего лидера обороны «Уфы» не зря: по ходу предсезонки именно Васин назывался ведущим защитником ЦСКА , он и образовал тройку центральных защитников с братьями. Оланаре вытеснил из основы Ионова. На состав «Зенита» же не повлияла даже главная тема федеральных каналов – форсаж Александра Кокорина. На поле вышли все без трёх минут победители «Андерлехта».
Без опозданий
«Зенит» на пути к арене постоял в пробке (кто-то говорит, что за руль надо было сажать Кокорина, а кто-то – что он и сидел и задержка связана с его стилем вождения), но в матч вкючился с первых минут. Как, впрочем, и ЦСКА: обе команды понимали, что всё легко может решиться в одном эпизоде, который потом будет неимоверно трудно исправить.
Однако после резвого начала со стороны обеих команд игра успокоилась: ЦСКА чуть-чуть отошёл назад, «Зенит» прихватил мяч, но в штрафные футболисты не проникали, словно они были оцеплены лентой с обыкновенной для весны надписью «по газону не ходить».
Оле, Ола, Алан!
ЦСКА подолгу не возился с мячом, однако в атаке преуспевал больше. Мобилен в середине был обросший гривой Головин. Мощи Оланаре хватало, чтобы превосходить Кришито и Нету (да и в резвости, судя по моменту с ударом Аарона, он не уступал). Фернандес активно шёл вперёд, с помощью партнёров стягивал зенитовцев на своём фланге, откуда мяч переводился на противоположную бровку, где Кокорин не всегда отрабатывал как надо (наверное, не успевал из-за пробок). Именно так возник момент Дзагоева, второй и последний в первой части матча.
Заблудившись в трёх берёзах
«Зенит» не очень понимал, что делать с игравшим в середине очень плотно соперником. Виктор Васин отмечал, что ЦСКА не предоставил «Зениту» свободных зон, а питерцы не могли создать их из-за низкой скорости игры – подобную «армейцы» выдержали бы и в Лиге чемпионов, но там такой не бывает. Хозяева активно прессинговали Жулиано, команде которого не хватало фланговой активности. Включения возрастных защитников были не очень резки, Данни постоянно смещался в центр, а Кокорин ничего нового миру не явил.
Черновики голевых комбинаций
О них заговорил петербургский комментатор Фёдор Погорелов после одной из симпатичных, но не доведённых до ума атак «Зенита». Гости после перерыва получили больше свободного пространства, Данни стал ещё активнее перемещаться по фронту атаки. Стартовая живость «Зенита» воплотилась в дальний удар Маурисио, который потащили штанга, видимо, вместе с Акинфеевым.
Конфликт интересов
Минуты с 60-й на поле стало меньше футбола и больше склок, ссор, стыков. Хави Гарсия симулировал, выставляя себя на посмешище даже перед судьей, а Вернблум лез куда не надо. Понтус получил, казалось бы, дежурную карточку за апелляции, но затем увидел перед собой цвет, который и на светофорах перед Понтусом вряд ли зажигается – красный. Теперь «Зенит» мог считать хорошим результатом только победу.
Не добившись своего
Луческу до последнего не делал замен в матче с «Андерлехтом» (и лучше бы не делал вообще), но сегодня попробовал изменить слабую игру команды выходом Эрнани, Молло и Шатова. Правда, уходы Маурисио и Данни, а не Жулиано и Кокорина, смотрелись странно. По сути, единственный реальный момент в большинстве «Зенит» создал благодаря отличному забросу Данни на Дзюбу.
ЦСКА в атаке надеялся на одинокого Витиньо (Нахто заменил Оланаре после удаления Вернблума), но вряд ли блондин в дебютном матче в меньшинстве против «Зенита» мог навязать что-то, кроме борьбы. Обе команды не дали повода радоваться возобновлению РФПЛ и дали шанс «Спартаку» увеличить отрыв, но для этого красно-белым нужно будет попробовать выиграть в матче, который должен получиться более зрелищным.
Чемпионат России
18 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
18 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Тошич, 90), Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Васин, Вернблум, Ионов (Витиньо, 68), Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 75)
"Зенит": Лодыгин, Анюков (Шатов, 86), Нету, Кришито, Жирков, Маурисио (Эрнани, 84), Данни (Молло, 85), Гарсия, Жулиано, Дзюба, А. Кoкoрин
Предупреждения: Головин, 32, Алексей Березуцкий, 38, Гарсия, 67, Вернблум, 68, Жирков, 90
Удаления: Вернблум, 72
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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