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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Мирча Луческу: играли две равные сильные команды

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче с ЦСКА (0:0) в 18-м туре РФПЛ.

"Играли две равные сильные команды. Высокий уровень мастерства нивелировал тактические задумки. Очень жаль, что мы не использовали численное преимущество, хотя моменты для этого были.

Чемпионат не заканчивается, ещё 12 туров. В этом суть чемпионата, что в любой момент лидеры могут потерять очки. Для нас эта ничья неплохой результат, если взять во внимание, что мы бьёмся за титул и место в Лиге чемпионов. На этом поле и с такой командой всем будет тяжело. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Луческу.
Теги: Луческу Зенит ЦСКА
Сегодня, 18:53
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16
(1)
№16 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 20-88
Если завтра красноносые обыграют быков, то бороться ты будешь с конями за место в ЛЧ.
p.s. Будулай, за какие заслуги Кокошка всегда в старте а Шатов полирует лавку?? Пока игра гамно.

smile голубоносые.... laughing неплохо.
Регистрация: 9.08.2015
№15 Написал: tuner (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: SaintPiter777

online
Болеет за:
«Зенит»


судья вообще играть не давал,по всякой мелочи останавливал игру!

У него не было выбора, игра состояла из одних мелочей.
Регистрация: 29.08.2015
№14 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
судья вообще играть не давал,по всякой мелочи останавливал игру!
Регистрация: 29.08.2012
№13 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 19:11) #
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online

Это тебе не с одной командой в чемпионате Украины бодаться...


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№12 Написал: Виктор 20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если завтра красноносые обыграют быков, то бороться ты будешь с конями за место в ЛЧ.
p.s. Будулай, за какие заслуги Кокошка всегда в старте а Шатов полирует лавку?? Пока игра гамно.
Регистрация: 2.03.2017
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну Мирчу если бы не снял ты Данни и Маурисиу,а убрал бы Кокорина и Жулиано выпустив скажем Шатова и Мака может все сложилось бы иначе.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Луческу, надо отдать ему должное, тактично, процитировал Карпина..
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На куй. На выход с вещами.
Регистрация: 23.08.2016
№8 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видели мы ваш "высокий уровень мастерства" в матче с очень средненьким Андерлехтом.
Регистрация: 9.08.2015
№7 Написал: tuner (Сегодня, 19:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vlees

Минное поле в ростове,а сегодня был нормальный газон

я не газон имею в виду, а судорожные движения на нём. Это ж уровень спортинтерната. Или не веришь?
Регистрация: 29.08.2015
№6 Написал: vlees (Сегодня, 19:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Цитата: vlees

online
Болеет за:
«Спартак»


Все ясно,виновато поле

Ну да! Как будто на минном поле, никаких лишних движений. В результате - одни только лишние движения. Маурисио только и порадовал.

Минное поле в ростове,а сегодня был нормальный газон для этого времени года
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: tuner (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vlees

online
Болеет за:
«Спартак»


Все ясно,виновато поле

Ну да! Как будто на минном поле, никаких лишних движений. В результате - одни только лишние движения. Маурисио только и порадовал.
Регистрация: 29.08.2015
№4 Написал: ачуда (Сегодня, 18:57) #
  • +1
  •  (3)

Играли две команды с уровнем ниже средне европейского, без креативных игроков в нападении, один в один играть не могут, поэтому эта игра натужная тягомотина.
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 18:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Ну ЦСКА не подпустили, да и ничья на выезде норм результат.
Если еще завтра Краснодар поможет, так совсем хорошо будет)
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это чо,он типа пошутил насчёт сильных команд????Играли две команды ну примерно как лидеры ФНЛ,а говорить о том,что они сильные смешно!!!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: vlees (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все ясно,виновато поле worried
Регистрация: 12.01.2017
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