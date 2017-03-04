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Мирча Луческу: играли две равные сильные команды
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче с ЦСКА (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
"Играли две равные сильные команды. Высокий уровень мастерства нивелировал тактические задумки. Очень жаль, что мы не использовали численное преимущество, хотя моменты для этого были.
Чемпионат не заканчивается, ещё 12 туров. В этом суть чемпионата, что в любой момент лидеры могут потерять очки. Для нас эта ничья неплохой результат, если взять во внимание, что мы бьёмся за титул и место в Лиге чемпионов. На этом поле и с такой командой всем будет тяжело. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Луческу.
"Играли две равные сильные команды. Высокий уровень мастерства нивелировал тактические задумки. Очень жаль, что мы не использовали численное преимущество, хотя моменты для этого были.
Чемпионат не заканчивается, ещё 12 туров. В этом суть чемпионата, что в любой момент лидеры могут потерять очки. Для нас эта ничья неплохой результат, если взять во внимание, что мы бьёмся за титул и место в Лиге чемпионов. На этом поле и с такой командой всем будет тяжело. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Луческу.
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